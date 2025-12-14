Jacob Elordi estalla contra un fotógrafo en París: “Haces que me sea muy difícil vivir”

Tras protagonizar algunas de las películas más taquilleras de los últimos años, como Frankenstein o Priscilla, Jacob Elordi se ha convertido en uno de los actores más importantes en el panorama actual. Pero eso no quiere decir que esté dispuesto a tolerar la persecución mediática 24/7. Recientemente el famoso Nate Jacobs de Euphoria tuvo un enfrentamiento con un fotógrafo en París, quien no dejó de grabarlo durante su llegada a una estación de trenes.

El hecho, que sucedió el pasado miércoles, 10 de diciembre, quedó captado en un video que ya se hizo viral en redes sociales. En este, se muestra a Elordi tratando de mantener un bajo perfil durante su paso por la estación de tren Gare du Nord, cuando un fotógrafo se le acercó. El actor iba con sus audífonos mientras caminaba en compañía de su equipo de seguridad. Si bien parecía que Jacob se limitaría a ignorar al paparazzi y seguir su camino, la historia dio un giro inesperado cuando el actor se quitó los audífonos para dirigirse al hombre que lo grababa.

“Haces que me sea muy difícil vivir”, se le escucha decir a la superestrella de 28 años, mientras que el fotógrafo responde con un simple “Jacob, te amamos”; pero este no fue motivo suficiente para que Jacob bajara la guardia, por lo que respondió con un contundente mensaje: “Yo no te amo. Haces que me sea muy difícil vivir. Me la pones muy difícil”. Posteriormente, el actor sube a un ascensor y abandona la escena. Aquí el momento exacto del enfrentamiento:

Las redes sociales reaccionan al enfrentamiento de Jacob Elordi con un fotógrafo en París

Como era de esperarse, el video se volvió viral, lo que generó una opinión dividida entre los usuarios de internet. Por un lado, están aquellos que dicen que “se le subió la fama” y que el fotógrafo sólo estaba haciendo su trabajo; mientras que otros lo apoyan, reprobando la presión mediática sólo porque es una persona famosa.

“La gente que comenta ‘quién se cree que es???’ Por favor, imagínense ser famosos y tener que ser seguidos y grabados constantemente por extraños que te dicen ‘Te amo’. Eso no es amor. Y lo siguen filmando después de que les dice que se la ponen muy difícil”, se lee en uno de los comentarios de apoyo hacia el actor. Tú, ¿qué opinas?

Jacob Elordi, nominado a dos Globos de Oro: ¡uno por Frankenstein!

Pese al enfrentamiento que vivió con el fotógrafo, todo parece indicar que Jacob Elordi está viviendo su mejor momento. Recientemente, el actor recibió sus dos primeras nominaciones al los Globos de Oro , una por Mejor Actor de Reparto por Frankenstein de Guillermo del Toro y otro por Mejor Actor en una serie limitada, antología o película para televisión por El Estrecho Camino al Norte Profundo.