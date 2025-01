“Les pido perdón” Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, manda mensaje a mexicanos

Emilia Pérez, protagonizada por la actriz española Karla Sofía Gascón, ha sido brutalmente destruida en redes sociales incluso antes de haber sido estrenada en México, país en donde la historia de esta película se ambienta y desarrolla. Desde burlas a las actuaciones de Selena Gomez y Zoe Saldaña, hasta críticas más profundas en donde mencionan que Emilia Pérez ridiculiza la delicada situación de desaparecidos en México, este filme multi galardonado en los Golden Globes y el Festival de Cannes tuvo hoy su rueda de prensa y el director Jacques Audiard decidió mandar un mensaje de disculpas.

Jacques Audiard pide perdón por Emilia Pérez

En una entrevista para CNN en Español, el director francés Jacques Audiard señaló que su película, Emilia Pérez, no pretendía ni pretende ser un retrato realista de lo que sufre México por la crisis de narcotráfico.

Si tengo que escoger entre la verdad y la leyenda, yo prefiero escribir la leyenda. (...) La ópera no es realista, pero si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos, en Emilia, les pido perdón.

Mencionó el director, agregando que “el cine no aporta respuestas, el cine aporta preguntas, tal vez las preguntas que Emilia aporta no son las correctas, pero a mí me parecen interesantes”, y remató el comentario diciendo que no quería parecer una persona pretenciosa.

En los comentarios del video podemos encontrar a muchos usuarios quejándose por la disculpa del director:

Es una historia que no tiene ni pies ni cabeza, es una mujer que as3sin0 personas, y que ahora supuestamente iba a hacer el bien, ajá ¿cómo ocurrió esa transformación?

Frivolizar y banalizar algo como la desaparición forzada creando un musical y una figura deformada de lo trans para despreciar a colectivos como los de las madres buscadoras NO es una ópera ni una leyenda; es una OBSCENIDAD.

Es una película nefasta que no entiende el contexto de nuestro país y monetiza burdamente la realidad que enfrenta la comunidad trans en el país.

No es realista pero no le interesó ni poquito la representación del país o del lenguaje.

De igual forma, para Excelsior, Jacques Audiard quiso aclarar la polémica declaración donde admitió no haber investigado sobre México para hacer una película que se sitúa en este país, recalcando que todo se salió de contexto, y que cuando un director prepara una película debe dejar de “tomar notas y empezar a hacer dibujos”.

¿De qué trata Emilia Pérez?

Emilia Pérez presenta la historia de la abogada Rita Moro (Zoe Saldaña), quien tendrá que trabajar directamente con el narcotraficante conocido como ‘Manitas’ (Karla Sofía Gascón) a petición personal, ya que desea transicionar para poder vivir la vida como siempre ha deseado: siendo una mujer.

El reparto de Emilia Pérez es:



Karla Sofía Gascón: Emilia Pérez/Manitas

Zoe Saldaña: Rita Mora

Selena Gomez: Jessi del Monte

Édgar Ramírez: Gustavo Brun

Adriana Paz: Epifanía

Piden cancelar proyección de Emilia Pérez en México

En la plataforma change.org se ha levantado una petición para que ya no se le otorguen premios ni se le den más salas de proyección a Emilia Pérez.

La película trivializa el problema de los desaparecidos en México, actores cantan y bailan con respecto a la violencia y corrupción que se vive en nuestro país, sobre la manera despiadada de actuar de los narcotraficantes, hasta de la forma en que se deshacen de los cuerpos de sus victimes. Es una falta de respeto para todos los activistas, madres buscadoras y miles de familiares de desaparecidos en México que rebasa las 120 mil personas.

Describe la petición, la cual lleva 6 mil 200 de los 7,500 que tienen como objetivo próximo. Recordemos que también se estaba haciendo una campaña para que La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas no nomine en ninguna terna esta película .