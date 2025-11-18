James Cameron asegura que trabajará en Alita Battle Angel 2: esto es lo que se sabe sobre la secuela

Aunque han pasado más de seis años del estreno de Alita Battle Angel, (el manga japonés "Gunnm" de Yukito Kishiro), muchos fans han mantenido la esperanza de que pueda llegar una secuela y para buenas noticias, está por hacerse oficial su realización que nos regresará a Iron City.

Tras meses (años) de rumores, recientemente el director James Cameron confirmó que la segunda entrega de este ambicioso proyecto sí llegará, pues aunque estuvo bastante ocupado con el universo de Avatar, The Devils y Last Train From Hiroshima, no se ha olvidado de Alita, una de las cyborg favoritas de todo el mundo, la cuál fue interpretada por Rosa Salazar.

¿Qué se sabe sobre Alita 2?

La película escrita y producida por James Cameron y dirigida por Robert Rodriguez, solamente significó el primer capítulo de esta adaptación del manga y aunque fue un proyecto que ha estado por años en pausa todo indica pronto se retomará.

Despejando dudas, el cineasta declaró al medio estadounidense Empire lo siguiente:

“Agradezco la lealtad de los fans de Alita ” (...)Robert Rodriguez y yo nos hemos comprometido a hacer al menos una película más de Alita . De hecho, estamos pensando en una estructura que conecte con una tercera entrega, pero nos daremos por satisfechos con hacer una más. Y estamos avanzando en ello”.

Si bien estas palabras suenan muy prometedoras, la siguiente cita ha avivado el furor por la secuela de Alita:

"Ahora que tengo una casa en Austin, Texas, a unos cinco kilómetros de la de Robert, creo que nos lo tomaremos más en serio en cuanto termine la mezcla aquí dentro de unas semanas", por lo que es cuestión de semanas para tener más novedades sobre esta película que ha dejado a fans en espera.

Con esto y con las próximas entregas de Avatar ya en un estado avanzado, parece ser que la secuela de Alita sí llegará, pues el compromiso de James Cameron y Robert Rodriguez con los fans de este manga se ha hecho saber.