Tom Cruise hace historia: recibe su primer Oscar tras 45 años de carrera

Así es, lo leíste bien, Tom Cruise finalmente ganó un Oscar. Después de 45 años de carrera, cuatro nominaciones previas y una filmografía que moldeó la cultura pop, La Academia lo reconoce al entregarle un Oscar honorífico durante la ceremonia de la Junta de Gobernadores. Este reconocimiento no solo se le otorgó por su vasto legado como actor, sino que también reconoce su influencia detrás y delante de la cámara, especialmente en la era moderna del blockbuster.

Tom Cruise recibe su primer Oscar: ¿por qué se lo dieron y qué significa para su carrera?

El encargado de entregarle el premio fue nada más y nada menos que Alejandro González Iñárritu, quien bromeó: “¿Cómo se resumen los 45 años de carrera de Tom Cruise en cuatro minutos? Misión imposible”. El cineasta no dejó pasar la oportunidad de elogiar la precisión y disciplina del actor, destacando cómo cada decisión, cada gesto y cada movimiento están calibrados con obsesión milimétrica. Cruise, quien se mostró muy emocionado durante la entrega, recordó su infancia en las salas de cine y cómo eso marcó para siempre su camino: “Hacer películas no es lo que hago. Es quien soy”.

El legado de una estrella que redefinió el blockbuster

Cruise, hoy tiene 63 años, fue reconocido por una trayectoria que incluye Top Gun, Jerry Maguire, Eyes Wide Shut y la saga Misión Imposible, una franquicia que él mismo impulsó de una manera única hasta convertirlo en un espectáculo cinematográfico. La Academia reconoce su increíble capacidad para sostener su estrellato durante décadas sin caer en la repetición y siempre apostando por el cine como experiencia colectiva.

Sin duda, un premio que no solo emocionó al actor, sino también a todos sus fans que han seguido fielmente su carrera, disfrutando cada una de sus escenas de acción.

A moment 40 years in the making. Congratulations Tom Cruise on your well-deserved honorary Oscar! pic.twitter.com/f6BQWE1Yrl — Warner Bros. Entertainment (@WBHomeEnt) November 16, 2025

Otros galardonados de la noche

La ceremonia también premió a Dolly Parton con el Jean Hersholt por su labor humanitaria. Ella ha entregado más de 300 millones de libros y apoyó al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. También, fueron reconocidos Wynn Thomas, legendario diseñador de producción, y Debbie Allen, coreógrafa y figura clave en Hollywood.

