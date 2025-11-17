¡Revive la magia! Habrá proyección y concierto sinfónico de Interestellar este fin de semana en CDMX

Esta semana se estará realizando el concierto sinfónico y proyección de una de las películas más aclamadas los últimos años, pues Interstellar con el paso de los años se ha vuelto una película de culto, donde su trama, cinematografía, efectos visuales, actuaciones y banda sonora la han hecho de una de las favoritas del público.

A más de 11 años de su estreno, esta película protagonizada por Matthew McConaughey, sigue siendo una de las películas de ciencia ficción más valoradas por todo el mundo, por ello, el próximo sábado 22 de noviembre la Stars Symphony Orquesta le hará honor a la banda sonora compuesta por Hans Zimmer en una función única en el Teatro Xola Julio Prieto.

¿Qué precio tienen las entradas para el Sinfónico de Interestellar en el Teatro Julio Prieto?

Las entradas para este increíble concierto tienen costos que van desde los $682 hasta los $572, aunque por temporada de promociones podrías comprarlos al 50% de descuento y no perderte de este gran evento.

Puedes conseguir tus entradas a través del sistema TicketMaster o en las mismas taquillas del teatro, así que no dudes de disfrutar de la proyección y el concierto sinfónico de una de la cintas más aclamadas por la crítica y el público, misma que estuvo dirigida por el revolucionario director Christopher Nolan.

¿Cómo llegar al Teatro Julio Prieto?

Este icónico teatro de la Ciudad de México se encuentra sobre la Avenida Xola en el número 809, en la Colonia Del Valle perteneciente a la delegación Benito Juárez y dicho recinto no cuenta con estacionamiento.

La manera más fácil de llegar en transporte público es en Metrobús, cuya estación más cercana es Amores, de la línea 2 (color morado), aunque deberás caminar pocas calles sobre la avenida Xola.



Otra manera de llegar es en Metro, donde puedes bajar en la estación Etiopía / Plaza de la Transparencia y caminar unas cuantas calles sobre Xola.

La taquilla se mantiene abierta hasta una hora antes de que comiencen las funciones, por lo que te recomendamos darte una vuelta y vivir esta gran experiencia.