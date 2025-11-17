¡The Mandalorian y Grogu están de regreso! Comparten nueva imagen de la película

Buenas noticias para los fans de Star Wars, pues este lunes se ha compartido un nuevo vistazo sobre The Madalorian y Gruogu (“Baby Yoda” para los amigos), pues cada vez falta menos para verlos en acción por toda la galaxia.

Es importante saber que esta próxima aventura no es una temporada sino una película, la cual se espera que llegue a cines de todo el mundo el próximo 22 de mayo de 2026, con lo que podría ser una historia que replantee la manera en que vemos Star Wars, fase que ha sido meramente apoyada en Jon Favreau, uno de los guionistas y directores mejor recibidos de esta franquicia.

¿Qué se sabe sobre la película de The Mandalorian?

Por ahora, como sinopsis se espera que Din Djarin (El Madaloriano) y Gruogu sean reclutados por una organización de antiguos rebeldes, lo que dará paso a una nueva aventura que pondrá a prueba su vínculo de maestro y aprendiz, dónde el futuro de la galaxia podría estar en las manos de un pequeño.

Este fuerte vinculo en lo que será una nueva aventura juntos, en palabras de mismo Jon Favreau, refiere a que "Star Wars siempre trata sobre progresión, crecimiento y evolución de los personajes, a veces para bien, a veces para mal. Trata sobre aprendizaje, sobre una generación enseñando a la siguiente. Hay mucho crecimiento a lo largo de la película".

Se espera que esté duo “el cambie de prioridades” durante esta nueva entrega, la cual también podría funcionar como un desenlace para la historia de Gruogu, pues el futuro de la serie es incierto y en temporadas pasadas hemos podido ver que su camino hacia la fuerza podría llevarle por nuevos horizontes.

Hablar de The Mandalorian y Gruogu es referirse a dos de los personajes más queridos de los últimos tiempos del universo de Star Wars, dónde luego de tres temporadas y una historia ya “amarrada” por Pedro Pascal.