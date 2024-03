Él es Javier Ibarreche, el tiktoker que irá por segunda ocasión a los Oscars

Las historias unen a la gente, en el formato que sea, estas siempre han sabido lograr hacer y crecer comunidades, tanto para debatir películas o series, como para analizarlas a un nivel muchísimo más profundo, tal es el caso de Javier Ibarreche, quien no solo parece que tiene siempre la crítica perfecta a todo lo que consume si no que tiene el don de hacerlo de una forma muy entretenida, cosa que lo ha llevado hasta la alfombra roja de los Oscars. Conoce aquí su historia.

¿Quién es Javier Ibarreche?

Javier Ibarreche es un influencer mexicano que comenzó a hacer contenido de cine y televisión en TikTok a mediados del 2020, como un escape de la pandemia que en ese momento se veía. En palabras de él mismo:

Por ocio empiezo a hacer tiktoks y empiezan a reventar. He visto una cantidad estúpida de series y de películas en la vida y resulta que la gente respondía a las recomendaciones que hacía y a la forma en que las reseñaba.

Y gracias a este impulso que le ha dado la comunidad que poco a poco comenzó a formar en plataformas digitales, que ahora suma la cantidad de 11.1 millones de personas en TikTok, ha podido entrevistar a personas de la talla de James Cameron o Alfonso Cuarón.

¿Cómo se convirtió Javier Ibarreche en tiktoker e influencer?

Como él mismo lo ha relatado en diversas ocasiones, Javier Ibarreche no pensó jamás que encontraría el trabajo de sus sueños a partir de comenzar a subir videos a TikTok, sobre todo al tratarse de hablar acerca de cosas que le apasionan como el cine y las series de televisión.

Gracias a su forma tan peculiar de narrar estas historias (ojo, sin SPOILERS), y a su carismática forma de ser, se ha convertido en uno de los influencers más grandes de México. Antes de convertirse en tiktoker, Javier Ibarreche daba clases de español en una secundaria, sin embargo, tiene formaciones en la dramaturguia, pues se formó como actor y dramaturgo en la UNAM, y ha podido desarrollar su carrera como standupero.

Javier Ibarreche y sus reacciones en los Premios Oscar

A inicios del 2023 se dio una noticia que conmovió y emocionó a todos, pues Javier Ibarreche iba acudir a la alfombra roja del Teatro Dolby para cubrir los Oscars en Azteca 7. El tiktoker pudo compartir con sus seguidores las primeras impresiones que tuvo ante esta noticia:

Entre los comentarios que se encontraban en el video se puede leer “Hicimos famosa a la persona correcta”, “No sé porque me dieron hasta ganas de llorar, qué bonito”, “Súper merecido”, “Alguien más quiere llorar por la felicidad de ver a Javier cumplir su sueño?”, palabras que demuestran que no solo ha construído una sólida comunidad si no que también se ha ganado el cariño de latinos alrededor de todo el mundo.

Y es que Ibarreche no sólo comenzó a disfrutar la cobertura de este evento días antes, pues en la alfombra roja de los Oscars 95 tuvo la oportunidad de reencontrarse con Jaime Lee Curtis, quien posteriormente sería galardonada con el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, y ¿qué creen? ¡la galardonada actriz lo reconoció! Puedes revivir el momento aquí:

¿En qué películas Javier Ibarreche ha trabajado como actor de doblaje?

Y es que Javier Ibarreche no deja de crecer, pues no solo es standupero, tiktoker, influencer, y conductor, pues también ha tenido la oportunidad de dedicarse a ser actor de doblaje, ya que ha participado en diversas películas, tales como:

Transformers: El despertar de las bestias - Mirage

Spiderman: A través del Spider-Verso - La Mancha

Las aventuras de Maurice - Maurice

DC Liga de Súpermascotas - Aquaman

Avatar: La Leyenda de Aang - Wan Shi Tong

¿Estás listo para ver a Javier Ibarreche nuevamente en la pantalla de Azteca 7? ¡No te pierdas los premios Oscars este 10 de marzo en punto de las 4:00 p.m.! Y recuerda participar en la quiniela dando tus predicciones.