¿Volverá Johnny Depp a ser Jack Sparrow?

¿Qué sería de Piratas del Caribe sin Jack Sparrow? Quizá los fanáticos de esta saga se estén preguntando qué es lo que ocurrirá con Johnny Deep tras quedar al aire su participación en futuras entregas, y aquí te contamos todo lo que se ha dicho hasta el momento.

Los problemas personales de Johnny Deep han generado muchas especulaciones sobre lo que ocurrirá con su carrera en Hollywood, y es que, desde noviembre de 2018 enfrentó batallas legales por acusaciones de violencia contra su exesposa Amber Heart, las cuales fueron descartadas en 2021.

Lo que no ha quedado claro es si habrá un nuevo actor que tome su lugar como Jack Sparrow, y mientras los fanáticos de Piratas del Caribe han organizado peticiones para su épico regreso, pero esto no parece mover mucho las decisiones tomadas en el pasado.

Tanto Warner Bros. con la franquicia de Animales Fantásticos, como Disney con Piratas del Caribe, rechazaron la presencia de Johnny Deep en sus producciones, se sabe que el desinterés de las compañías cinematográficas en incluir de nuevo al actor, incluso cierran las posibilidades de que este reaparezca haciendo un cameo.

Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar, fue la última película de la saga en la que Deep participó interpretando a Sparrow, lo que ocurrió justo antes de que el actor se viera envuelto en una intensa batalla legal.

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Se dice que en lugar de continuar con los actores del reparto original de Piratas del Caribe, tal como fueron: Orlando Bloom, Keira Knightley, y el propio Johnny Deep, Disney estaría planeando hacer nuevas versiones de sus historias, con una serie de actores totalmente diferentes.

Entre los rumores, han sonado los nombres de Margot Robbie, y de Karen Gillan, ya que, se dice que, sería una mujer la protagonista de Piratas del Caribe 6, aunque, desde 2020 no se han mencionado muchos detalles o algún dato nuevo en torno a una nueva cinta de esta franquicia.

Lo cierto es que Johnny Deep convirtió a Jack Sparrow en un icono de la franquicia de Piratas del Caribe, y es quizá la razón por las que nadie se imagina que el liderazgo de estas historias de mar, recaigan en hombros de alguna otra figura de Hollywood.

¿Qué opina Johnny Deep?

Quizá después de librar duras batallas en el plano personal, a Deep no le ha quedado más que un largo camino por recorrer en la reconstrucción de su carrera, y probablemente es esta una oportunidad para darle nuevos brios a su trabajo en Hollywood.

Aunque el actor se ha mantenido muy discreto en torno a todo lo que ha pasado con su carrera tras enfrentar los escándalos y acusaciones personales, al ser cuestionado sobre su expulsión del barco más famoso de Disney, Johnny Deep logró sorprender a más de uno con su respuesta.

"No, no lo extraño, porque lo tengo todos los días, siempre lo llevo conmigo, viajo con el Capitán Jack en mi maleta. Pertenezco a Jack Sparrow y él me es fiel”, replicó Deep sobre el fin de su era en Piratas del Caribe.

No te pierdas el último viaje de Jack Sparrow en “Piratas del Caribe: La Venga de Salazar”, por Azteca 7.