Fans de Drake Bell se lanzan contra Josh Peck y sale en su defensa

Los reflectores se encuentran sobre dos actores que se encargaron de alegrar las tardes de cientos de niños, pues resulta que hace poco, Drake Bell dio a conocer que a los 15 años fue víctima de abuso, misma edad en la que ya interactuaba con Josh Peck, su compañero de programa, quien no se pronunció al respecto, lo que ha generado controversia entre sus fans.

¿Qué dijo Drake Bell sobre su caso de abuso?

Hace poco se estrenó en Estados Unidos una docuserie donde varios actores que en su niñez estuvieron trabajando para un canal de televisión confesaron el infierno bajo el que laboraban, pues desde hace años han salido a flote varias horribles historias sobre todo tipo de abusos que sufrieron los pequeños actores.

Una de las víctimas fue justamente el cantante Drake Bell, pues en el docuserie contó que fue por 2001 cuando aún estaba en una serie junto a la muy sonada, Amanda Bynes, cuando comenzó a establecer una relación estrecha con su entrenador de diálogo mientras Drake aún era menor de edad.

Drake sufrió por años abusos por parte de su entonces entrenador, pues él ganó la confianza del joven Bell a tal punto que se quedaba a dormir en su casa, fue así que un día, Drake despertó, abrió los ojos y su entrenador estaba abusando de él. Aunque se disculpó y le dijo que no volvería a pasar, la situación empeoró hasta que alguien puso un punto final... Fue la mamá de su entonces novia, que se dio cuenta de la situación por la que pasaba Drake Bell, pues resulta que él no quería responderle las llamadas y llegó al punto que el entrenador Brian Peck llamó a casa de la novia de Drake, haciendo que la señora le dijera a la madre de Drake, quien no sabía nada al respecto, pues el actor tenía miedo de contarle a alguien.

¿Qué dijo Josh Peck al respecto?

Sobre esta situación, el compañero de programa de Drake, Josh Peck, no dijo nada al respecto, lo cual los fans lo tomaron como una muestra de deslealtad y comenzaron a atacarlo en comentarios mediante sus redes sociales.

Y claro, es fácil juzgar si al ojo del público, un famoso, no muestra su apoyo. Aunque hay veces en las que es verdad, esta fue diferente, pues al ver que estallaron las redes contra Josh Peck, Bell dijo lo siguiente:

Solo quiero aclarar algo. He notado muchos comentarios en algunos de los TikToks de Josh y algunas de sus publicaciones. Solo quiero que sepan que procesar esto y pasar por esto es un momento muy emotivo, y mucho de eso es muy, muy difícil. Así que no todo se hace público. ... Solo quiero que sepan que él se comunicó conmigo y que ha sido muy sensible. Pero él se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar esto. Y ha sido realmente genial. Así que solo quería que ustedes lo supieran y que se lo tomaran con un poco de calma.

¿Qué pasó con Brian Peck después?

Después de que Drake Bell levantó la voz, interpuso una demanda contra Brian Peck, la cual terminó en juicio por 11 cargos en su contra, y aunque muchas personas importantes de la industria estuvieron respaldando a Brian, el juez dictó sentencia de 16 meses en prisión.

Tras salir de la cárcel volvió a trabajar en algunas producciones, aunque hubieron veces donde fue despedido por lo mismo.