Justin Berfield, Reese de Malcolm el de en Medio, vendrá a México, conoce los detalles

Ya tuvimos a Frankie Muniz a mediados de abril del 2025 presente en la DesertCon, en donde nos dio algunos adelantos interesantes sobre el reboot de Malcolm el de en Medio, y ahora es turno de Justin Berfield estar en México, entérate de qué fechas y cuánto costarán los boletos para que lo puedas conocer.

Justin Berfield en la DesertCon: fechas, costos y fan meeting

La DesertCon recibirá por segunda ocasión a un actor de Malcolm el de en Medio, esta vez Justin Berfield se estará presentando el 08 de noviembre en el Parque La Ruina, ubicado en Hermosillo, Sonora. Y al tratarse de un invitado de talla internacional las interacciones limitadas, estos son los costos de las interacciones que deberás pagar si es que lo quieres conocer:



Foto Profesional: No incluye la entrada al evento; una persona por fotografía; tomada por un profesional; entrega digital - $1,199

Autógrafo: No incluye la entrada al evento; firma de pósters, figuras, etc. - $1,199

Selfie: No incluye la entrada al evento; foto tomada con tu celular; una persona por selfie - $999

¿Qué ha sido de Justin Berfield?

Justin Berfield actualmente tiene 39 años, y después de haber participado en la aclamada serie Malcolm el de en Medio, habría decidido alejarse de los reflectores para pasarse a la parte de atrás, ya que ahora funge como productor y tiene trabajos como El Club de las Madres Rebeldes. Y ahora con el regreso de la familia más disfuncional de la televisión podremos verlo actuando después de haber pasado tanto tiempo fuera de foco.

¿Cuánto cuestan los boletos para la DesertCon Hermosillo?

La DesertCon Hermosillo se llevará a cabo únicamente el sábado 08 de noviembre en el Parque La Ruina de Hermosillo, Sonora. Los boletos puedes comprarlos a través de boletomovil.com/desertcon, y los diferentes tipos y costos son los siguientes:

