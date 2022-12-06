El drástico cambio que tuvo Justin Chambers a 15 años de Grey’s Anatomy.

Hablar de esta serie implica mencionar a una de las producciones más icónicas y destacadas que ha tenido la televisión como las plataformas en estos tiempos. Y hablar de sus intérpretes se torna inevitable y en este caso nos compete hablar del drástico cambio que tuvo Justin Chambers a 15 años del estreno de Grey´s Anatomy.

El actor que ha estado desde la 1 temporada de este programa dándole vida a Alex Karev, el interés romántico de Katherine Heigl (que interpreta a Izzie Stevens). Con el correr de los episodios se terminó casando con Jo Wilson (personaje de Camila Luddington). Ahora bien, hubo muchos fans que se quejaron de la manera en la que se desenvolvió el final de su papel en esta serie (algo que no está de más en su mención) pero lo que nos lleva a hablar de él es lo referido al gran cambio que ha tenido.

¿Cómo es el drástico cambio que tuvo Justin Chambers a 15 años del estreno de Grey´s Anatomy?

Una vez que finalizó con su rol en Grey´s Anatomy se unió a The Offer, una miniserie, en la que interpretó a Marlon Brando cuando el icónico actor realizó su memorable performance de Vito Corleone en El Padrino, la misma película por la que ganó su segundo Oscar aunque increíblemente se negó a aceptar el premio.

De manera lógica, como también inevitable, Chambers se ve muy diferente en comparación a como era siendo Alex Karev. Para su papel se le agregaron muchas arrugas a su rostro como también otras tantas canas en su cabello para que pueda lucirse en esta producción que está disponible en Paramount +.

Après avoir raccroché sa blouse dans Grey's Anatomy, Justin Chambers incarnera Marlon Brando dans The Offer. Cette mini-série revient sur la genèse du cultissime "Le Parrain" de Francis Ford Coppola pic.twitter.com/8xx89PBPni — AlloCiné (@allocine) July 9, 2021

La miniserie que cuenta la historia de la realización de El Padrino, película que se estrenó en 1972 y es considerada a la fecha una de las mejores producciones de la historia, tiene a otros intérpretes destacados en el elenco como lo son Colin Hanks (hijo del gran Tom Hanks claro está), como Milles Teller (protagonista de Whiplash) y Juno Temple (que forma parte de Ted Lasso).