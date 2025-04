¡Una vez más Coldplay y Jin de BTS juntos en el escenario!

Después de tres años, Jin sorprendió al público que acudió a la gira Music of the Spheres World Tour, de Coldplay en Seúl, donde entre público se pudo ver al cantante de BTS con un cartel donde pedía cantar junto a Chris Martin, The Astronaut.

Si bien, Jin ya ha cantado en otras ocasiones junto a Chris Martin, esta fue una ocasión muy especial, ya que aunque todo estaba previamente organizado, para el público fue un momento que muy nostálgico, ya que el integrante de BTS se reunía una vez más con la banda británica, Coldplay.

El recibimiento de Chris Martin al escenario para cantar juntos The Astronaut fue único, ya que desbordaban felicidad, a lo que Chris le comentó:

“Te extrañamos, hombre, has estado en el servicio militar, pero aún te ves tan guapo, miren este hombre hermoso.”

¿Cómo nació The Astronaut con Jin y Coldplay?

Jin siempre ha admitido que es fan de Chris Martin y la banda Coldplay por lo que antes de que el cantante se tuviera que enlistar a su servicio militar, decidió contactar a uno de sus ídolos en la música para juntos componer una canción que dejara una huella profunda con sus fans.

Por lo que Chris aceptó y juntos escribieron la canción de la amistad, la cual cantaron en 2022 en Argentina, justo antes de que el idoll entrara a su servicio militar.

Coldplay y su acercamiento al k-pop

Coldplay se ha caracterizado por ser muy abierto a los nuevos sonidos y sin duda en su concierto en Seúl se notó que tiene un acercamiento al k-pop. Si bien, no lo combina con su estilo particular, la banda invitó como taloneras al grupo de k-pop TWICE.

Las idolls, TWICE regresaron al escenario principal para interpretar en vivo, junto a Coldplay, la nueva versión de We Pray, canción que ya tiene versos en coreano.