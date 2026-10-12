Si eres fan de BTS y quieres tener un recuerdo especial de tus integrantes favoritos, las photocards tipo Album PCs son una opción imprescindible para tu colección de K-pop. Estas pequeñas tarjetas inspiradas en las fotografías oficiales de los álbumes permiten conservar imágenes de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook con diferentes conceptos, atuendos y estilos visuales.

Además, puedes elegir diseños inspirados en tus eras favoritas, agregar acabados brillantes o apostar por versiones decoradas que reflejen tu personalidad como ARMY. Desde una photocard con estética minimalista hasta una tarjeta con efecto holográfico, estas cinco ideas son perfectas para darle un toque especial a tu colección.

5 ideas de photocards de BTS tipo Album PCs para una verdadera fan del K-pop

Si quieres ampliar tu colección con tarjetas inspiradas en BTS, existen muchas formas de jugar con los colores, las fotografías y los detalles gráficos que caracterizan al grupo.

La clave está en elegir una propuesta que represente a tu integrante favorito o que recuerde alguno de los conceptos visuales más emblemáticos de la banda. Estas cinco ideas pueden servirte como inspiración para organizar tu binder, decorar tu espacio o crear un regalo especial para una ARMY.

Photocard de tu bias con fondo minimalista. Si tienes un integrante favorito, una tarjeta con su retrato como protagonista puede convertirse en una de las piezas más especiales de tu colección. La idea es elegir una fotografía con una pose natural, un fondo blanco o pastel y pequeños detalles con el nombre del idol. Este estilo permite apreciar la imagen sin demasiados elementos decorativos y combina fácilmente con otras Album PCs dentro de un binder.

Photocard de tu bias con fondo minimalista.|(Especial/Pinterest) Photocard holográfica con destellos morados. Para una propuesta más llamativa, puedes inspirarte en una tarjeta con acabado holográfico que refleje diferentes colores según la luz. Los destellos morados, azules y plateados pueden acompañar una fotografía de tu integrante favorito, creando un efecto brillante que destaque entre las demás piezas. Es una opción ideal para quienes disfrutan los diseños luminosos y quieren que su colección tenga un toque más especial.

Photocard holográfica con destellos morados.|(Especial) Photocard inspirada en una era icónica de BTS. Otra idea es crear una tarjeta basada en la estética de alguno de los álbumes o conceptos visuales más reconocidos del grupo, como Love Yourself: Answer, Map of the Soul: 7 o BE. Puedes tomar como referencia sus paletas de colores, vestuarios y elementos gráficos para conseguir una propuesta que evoque una etapa particular de BTS. Lo importante es mantener una composición equilibrada para que la fotografía sea el centro de atención.

Photocard inspirada en una era icónica de BTS.|(Especial) Photocard estilo Polaroid con una frase especial. Si prefieres una tarjeta con apariencia de recuerdo personal, el formato de fotografía instantánea puede ser una excelente alternativa. El diseño puede incluir el retrato de uno de los integrantes, un marco blanco y una pequeña frase relacionada con una canción de BTS o un mensaje dedicado a ARMY. También puedes añadir una fecha o un detalle decorativo en la parte inferior para darle una apariencia de recuerdo de colección, sin recargar la composición.

Photocard estilo Polaroid con una frase especial.|(Especial) Photocard decorada con corazones, estrellas y el logo de BTS. Para cerrar, una tarjeta llena de pequeños detalles puede ser perfecta para las fans que disfrutan los diseños más creativos. Puedes combinar una fotografía del integrante elegido con corazones, estrellas, brillos y tonos lilas, rosas o negros. Un marco decorativo y el logotipo de BTS pueden completar la propuesta, mientras que algunos detalles plateados le darían una apariencia más cercana a una pieza de colección. Esta idea funciona especialmente bien para crear un conjunto de tarjetas coordinadas con los siete integrantes.