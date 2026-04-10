¡El número uno en consumo de BTS! Esta ciudad de México SUPERÓ al ARMY de Seúl y Yakarta

¡Nunca dudes del ARMY mexicano! La Ciudad de México destaca como el principal público de BTS en el mundo, con casi un millón de oyentes mensuales. Según cifras de Spotify, la CDMX es el primer lugar en el ranking de consumo de la banda de pop surcoreana al sumar más de 800,000 oyentes en la plataforma al mes, superando a ciudades como Yakarta (Indonesia), Seúl (Corea) y Sao Paulo (Brasil). Este impacto no sólo se ha visto reflejado en reproducciones en línea, sino también en una alta demanda en conciertos, transmisiones en vivo y experiencias inmersivas.

Experiencia inmersiva de BTS llegará a la CDMX

Dado que la Ciudad de México se encuentra en el primer lugar del ranking, no es sorpresa que sea parte de una nueva experiencia inmersiva. Se trata de SWIMSIDE un evento dedicado a los fans de la agrupación, en colaboración con la misma plataforma de streaming musical. Esta experiencia incluirá spots inspirados en el sencillo “SWIM” de su nuevo álbum de estudio, ARIRANG, así como una pop-up store y demás actividades.

Además de la CDMX, la experiencia SWIMSIDE también llegará a Manila (Filipinas), Jakarta (Indonesia), Tokio (Japón) y Sao Paulo (Brasil), países en donde la boyband también cuenta con un gran fandom. Hasta ahora, no se ha revelado la fecha ni el lugar del evento, por lo que te recomendamos mantenerte al tanto de las redes oficiales de BTS y Spotify.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

La Ciudad de México también será parte de la gira global de BTS con tres fechas programadas para el próximo mes de mayo. La cita será el 7, 9 y 10 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Las tres fechas fueron sold out en cuestión de minutos, por lo que ya no hay boletos disponibles para ninguno de los conciertos.

BTS, emocionados por volver a México

Recientemente, la agrupación expresó su emoción por volver a tierras aztecas. Durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Kimmel, J-Hope no dudó en mostrar su entusiasmo por los próximos conciertos en la Ciudad de México al ser cuestionado sobre el país al que más le emociona volver. La última vez que BTS visitó México fue en 2017, como parte de la KCON en donde compartieron escenario con Monsta X, NCT 127, Red Velvet, EXID, Astro, INFINITE H y Eric Nam.