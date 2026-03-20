BTS hará HOY su comeback con ARIRANG, su quinto trabajo de estudio tras 6 años de espera; ¿Qué esperar de este nuevo disco y a qué hora sale en México?

Mucho se ha hablado sobre el comeback de BTS tras varios años de espera y es que a decir verdad se podría decir que ha sido toda una vida, donde el ARMY se ha mantenido contra todo pronóstico e incluso podríamos decir que hoy en día está más fuerte y unido que nunca.

Esta noche por fin podremos escuchar música nueva de BTS, pues ‘ARIRANG’ estará llegando a todas las plataformas de streaming del mundo, con el que además de récords, se espera una gran recepción por parte del público que adora el K-Pop, por lo que haremos una lista sobre lo que podríamos escuchar en este nuevo material.

¿Qué esperar de ‘ARIRANG’, el nuevo disco de BTS?

Unión del ARMY: Tras 6 años de espera, ‘ ARIRANG ’ saldrá en un mundo que ya ha sido revolucionado por el K-Pop y sí, BTS han sido uno de los pioneros de fenómenos como el movimiento “Hallyu”, aunque hoy en día hay una gran variedad de alternativas, aunque el fandom siempre ha puesto por delante a BTS , tanto juntos como a todos sus integrantes.



Tras 6 años de espera, ‘ ’ saldrá en un mundo que ya ha sido revolucionado por el K-Pop y sí, han sido uno de los pioneros de fenómenos como el movimiento “Hallyu”, aunque hoy en día hay una gran variedad de alternativas, aunque el fandom siempre ha puesto por delante a , tanto juntos como a todos sus integrantes. Baile y melodías pegajosas: Uno de los primeros detalles que llamó la atención de este nuevo disco es la cantidad de productores que ha reunido, donde se destaca Diplo, Kevin Parker, Mike WiLL Made-It, por lo que esto podría ser casi una garantía de que llegará con melodías y ritmos que todos querrán bailar.



Uno de los primeros detalles que llamó la atención de este nuevo disco es la cantidad de productores que ha reunido, donde se destaca Diplo, Kevin Parker, Mike WiLL Made-It, por lo que esto podría ser casi una garantía de que llegará con melodías y ritmos que todos querrán bailar. Nuevos diseños sonoros: Sí, el K-Pop cada vez parece tener más diversificaciones, pero la música de BTS se ha destacado por tener una identidad, la cuál podría ser explorada a profundidad en este disco, donde los ritmos y sonidos, donde tras conocer a los productores, podemos imaginar fusiones de géneros musicales.



Sí, el K-Pop cada vez parece tener más diversificaciones, pero la música de se ha destacado por tener una identidad, la cuál podría ser explorada a profundidad en este disco, donde los ritmos y sonidos, donde tras conocer a los productores, podemos imaginar fusiones de géneros musicales. Un regreso a sus inicios: Anteriormente estos mismos habían señalado que este disco sería un regreso a sus inicios y es que después de haber sido un furor mundial es normal que quieran volver a lo simple a lo que los motivó a crear música juntos.



Anteriormente estos mismos habían señalado que este disco sería un regreso a sus inicios y es que después de haber sido un furor mundial es normal que quieran volver a lo simple a lo que los motivó a crear música juntos. Madurez: Por otro lado, estos 6 años han sido más que significativos en Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes han emprendido más proyectos desde la pausa de la pandemia, donde sus servicios militares, carreras en solitario y demás proyectos dentro de modelaje los han hecho expandirse.

¿A qué hora sale ‘ARIRANG’ el nuevo disco de BTS?

Este quinto álbum de estudio que consta de 14 canciones nuevas saldrá este 19 de marzo a las 10:00 pm, horario que ha generado bastante confusión dentro de sus fans pues aunque está programado para el 20 de marzo, el uso horario de México señala que estará disponible esta noche en todas las plataformas de streaming.

Tracklist de ARIRANG

Estas son las 14 canciones que componen el nuevo disco de BTS que será su comeback tras 6 años de espera:

