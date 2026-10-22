(VIDEO) BTS rinde emotivo homenaje a Lionel Messi durante su primer concierto en Argentina

Este miércoles se llevó a cabo el primer concierto de BTS en Argentina en toda la historia, en donde se dejó ver el cariño y furor del público por esta agrupación que está presentando su gira ‘Arirang’, la más grande y ambiciosa de toda su trayectoria.

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Fue en esta primera noche que se le vio a BTS pisar el Estadio Diego Armando Maradona y uno de los detalles que más llamaron la atención fue cuando los integrantes salieron al escenario con la playera del dorsal #10, asociada a Lionel Messi, quien hace unos días se retiró de la Selección, e incluso imitaron su celebración rindiendo un emotivo homenaje.

BTS muestra cariño por Lionel Messi y Argentina durante concierto

Por primera vez en 13 años fue que BTS pudo llegar hasta Argentina, en lo que terminó siendo una gran fiesta que tanto los fans y la agrupación disfrutaron y quienes no dudaron en mostrar su fanatismo por el futbol fueron V, RM, J-Hope, Jungkook, Suga quienes salieron con la playera del país y el dorsal #10, dejando ver su admiración por Lionel Messi.

Y si este momento no fuera único dentro de su concierto, se han comenzado a hacer virales videos de integrantes de la agrupación imitando el festejo de Messi con el que señala con sus dedos hacia el cielo, dejando en shock a todo su público.

BTS CELEBRATING LIKE MESSI. 🔥 https://t.co/nJZiuaMHGB — MessiXtra (@MessiXtraHQ) October 22, 2026

La inesperada relación de Messi con el KPop

Aunque se podría esperar que Messi no tuviera relación alguna con el KPop porque el futbolista nunca ha mostrado interés por este género musical o su familia, hay un detalle que lo liga en especial a BTS, pues fue en el Mundial de 2022 que Jungkook se presentó en la inauguración, torneo en el que el argentino logró levantar la copa más ansiada de su carrera. Finalmente, fue en el verano pasado que BTS logró presentarse de manera conjunta en la Final que lamentablemente "La Pulga" perdió ante España 1-0.

Si bien Messi suele tener gustos más latinos en cuanto a música, su impacto en otras áreas como la música es más que evidente, siendo uno de los referentes mundiales e ídolo de una gran cantidad de artistas.