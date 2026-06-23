Acosadora de Jungkook de BTS recibe SENTENCIA, y el ARMY estalla por posible injusticia

En las últimas horas el nombre de Jungkook, integrante de la banda de Kpop, BTS, se ha colocado en diversos titulares luego de que se diera a conocer que la mujer que estaba señalada de acosarlo en extremo fue sentenciada por las autoridades surcoreanas.

Tras esta decisión se han cuestionado los límites que deberían existir entre la admiración y el acoso, ya que esta mujer de origen brasileño fue señalada de perseguir de manera insistente al rapero.

Ante estos hechos un Tribunal surcoreano reveló que la acusada quien intentó acercarse a la casa del idol y desobedecer las medidas impuestas por la policía recibiría una condena de un año de prisión, sin embargo, se le expresó que sería “prisión suspendida” la cual se refiere a que un juez suspende el cumplimiento de la pena en prisión bajo ciertas condiciones y será por al menos dos años, por lo que de esta manera la acusada evitará ingresar a la cárcel si no reincide. Además, se le dio a conocer que una vez que el fallo quede firme, será expulsada de Corea del Sur.

¿Cómo fue el acoso que sufrió el integrante de BTS?

De acuerdo con la sentencia del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la mujer de quien se desconoce su nombre visitó la residencia de Jungkook al menos 22 veces entre diciembre de 2025 a enero de 2026. Asimismo, dejó cartas, fotografías y diversos objetos. Además se informó que en un solo día logró tocar el timbre cerca de 133 veces e incluso una vez siguió a un repartidor para ingrtesar al condominio ver si podía ingresar de esa forma al domicilio del idol.

Ante este tipo de acciones las autoridades señalaron este acoso como “nivel extremo de obsesión” por lo que se le levantó una orden que le prohibía permanecer a menos de 100 metros de la casa de Jungkook.

Hasta el momento se sabe que la acusada tendría cerca de 30 años. El veredicto fue dado a conocer por medios locales, luego de que trascendiera la sentencia emitida el pasado 8 de mayo por el tribunal de Seúl. Los jueces consideraron que actuó motivada por una obsesión romántica y no con intención de causar daño físico.

Así reaccionó el ARMY tras conocerse la sentencia

Debido a que la acusada libró la cárcel, el ARMY se ha pronunciado a través de redes sociales expresando su apoyo con el cantante y celebraron que las autoridades surcoreanas actuará con firmeza frente el acoso, señalando que ningún artista debe poner en riesgo su seguridad y vida diaria por conductas de obsesión. Sin embarho, hay otra parte de fans que piden que realmente se imparta justicia, ya que, la sentencia que obtuvo no fue suficiente.