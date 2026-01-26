“La voz de tu amor” llega a Azteca 7: el k-drama que promete emocionar al público mexicano

Una nueva historia está a punto de llegar a la programación de Azteca 7 con el estreno del k-drama “La voz de tu amor”, una serie que ha conquistado a más de uno gracias a su trama emotiva y personajes complejos. La producción que susurra directo al alma se estrenará el próximo 9 de febrero de 2026, con la promesa de convertirse en una de las favoritas de la televisión.

¿De qué trata “La voz de tu amor” nueva serie de Azteca 7?

“La voz de tu amor” gira en torno a Park Soo-ha, un joven que, tras presenciar el asesinato de su padre, desarrolla una habilidad extraordinaria, puede escuchar los pensamientos de las personas cuando las mira a los ojos y de Jang Hye-sung, una abogada de carácter fuerte y poco sentimental.

Ambos personajes forman una alianza inesperada para resolver casos judiciales marcados por la injusticia, mientras se enfrentan a un antagonista que representa una amenaza constante. ¿Estás listo para dejarte envolver por esta nueva historia?

¿Quiénes son los actores que aparecen en el Kdrama La voz de tu amor?

El elenco de “La voz de tu amor” está encabezado por Lee Bo-young, quien da vida a la abogada Jang Hye-sung, y Lee Jong-suk, en el papel del joven con la habilidad sobrenatural, en el reparto también están plasmados los nombres de Yoon Sang-hyun, cuyo personaje aporta equilibrio entre el drama, Lee Da Hee, Kim So-hyun y Jung Woong-in, esta serie que se lanzó en 2013 te levarán de la mano a vivir la experiencia legal y momentos de cercanía emocional.

Con “La voz de tu amor”, Azteca 7 refuerza su apuesta por contenidos internacionales que conectan con nuevas audiencias, ofreciendo una historia donde el amor, la justicia y la capacidad de escuchar al otro son el eje central. Un estreno que promete tocar fibras sensibles y mantener a los fans del Kdrama al filo de cada episodio.