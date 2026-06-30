Los 5 K-dramas que se estrenan en julio y llegan cargados de romance, acción y misterio

Julio será uno de los meses más emocionantes para los amantes de los K-dramas ya que en varias plataformas de streaming renuevan su catálogo con producciones protagonizadas por reconocidos actores como Lee Jong-suk, Lee Dong-wook y Kim Go-eun.

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Ya sea que prefieras el romance, los dramas legales, el suspenso o la acción, habrá un estreno ideal para sumar a tu lista de maratones, así que si buscas qué ver durante este mes aquí te dejamos algunos de los estrenos más esperados.

5 K-dramas que se estrenan en julio 2026 y que ya generan expectativa entre los fans

1.- Perra rica 2

La segunda parte de esta historia se estrena este 3 de julio y sorprenderá con su desarrollo ya que retoma la intensa batalla por el poder dentro de la exclusiva escuela Cheongdam International High School, ya que habrá nuevos estudiantes, alianzas y sobre todo secretos que pondrán en riesgo el equilibrio entre la élite estudiantil.

2.- Ley y la ciudad

El próximo 5 de julio se estrena este K-drama protagonizado por Lee Jong-suk y el cual sigue la vida de cinco abogados que trabajan en el distrito judicial de Seúl, enfrentando casos y las relaciones profesionales y personales que los rodea a cada uno.

3.- Bajos fondos

Un título ambientado en la década de los 70’s y retoma temas como el crimen y aventura llega a las plataformas de streaming el 16 de julio, aquí te dejarás conquistar con una historia que sigue a un grupo de personas que arriesgan todo para encontrar un tesoro hundido, traiciones y peligros inesperados.

4.- El buen chico

Lee Dong-wook interpreta a un hombre que intenta dejar atrás el oscuro pasado de su familia mientras lucha por proteger a sus seres queridos y reencontrarse con el amor, este título surcoreano podrás verlo a partir del 18 de julio de este año.

5.- Disparador

Disparador / Trigger se estrena el 25 de este mes y sobresale por ser un thriller de acción donde las armas ilegales, policías y violencia son el tema central.