3 k-dramas y series deportivas ideales para calentar motores rumbo Copa Mundial de la FIFA 2026™️

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️queda demostrado que el futbol es un deporte que tiene la capacidad de unir culturas, despertar emociones y crear historias inolvidables. En Corea del Sur, aunque los k-dramas con esta temática del balompié no son tan numerosos como los romances o historias de fantasía, acción o terror, existen producciones que capturan la intensidad de la competencia, el espíritu de equipo y la lucha por alcanzar los sueños.

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A continuación te dejamos algunos títulos de k-dramas si eres amante del balón y quieres sentir el ambiente mundialista.

3 K-dramas deportivos imperdibles para ver antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️

1.- Sueño

Este K-drama en sí es una película de 125 minutos, la cual es protagonizada por Park Seo-joon y la cantante y actriz IU, en esta historia se habla sobre un futbolista profesional que tras un accidente que sufrió se convierte en entrenador de un equipo formado por varias personas sin hogar. Tanto el entrenador como el equipo tendrán que competir en el torneo de la Copa Mundial de Personas Sin Hogar, enfrentando desafíos personales y deportivos.

2.- La liga de los caballeros

Esta historia coreana consta de 4 temporadas y más de 290 capítulos, The Gentlemen's League o La liga de los caballeros es una producción deportiva que reúne a exatletas de distintas disciplinas que deciden reinventarse como futbolistas y para lograr su objetivo se ponen a disposición de la dirección de una reconocidos figura del deporte surcoreano. Ante esta llegada los futbolistas entrenarán y competirán para mejorar sus habilidades dentro de la cancha.

|Studio Ah Yeah JoongAng

3.- Juega por amor

Esta propuesta combina entretenimiento y deporte al reunir celebridades apasionadas por el futbol. A través de partidos amistosos, entrenamientos y retos, los participantes descubren la importancia de la cooperación, la constancia y la confianza en el equipo. Su formato ligero la convierte en una excelente opción para quienes buscan contenido futbolero lleno de momentos divertidos.