OFICIAL: Hwang In Yeop, actor de kdramas como ‘True Beauty’ y ’18 Again’, tendrá fanmeeting en México, fecha, sedes y cuánto costarán los boletos

Hwang In Yeop el actor surcoreano que conquistó al público con sus personajes en True Beauty y 18 Again ha emocionado a sus fans mexicanos luego de que confirmara su regreso al país azteca para reencontrarse con sus seguidores como parte de su nuevo fanmeeting “TO YOU”.

Ante este anuncio, admiradores del actor han comenzado a expresar a través de redes sociales el entusiasmo de verlo, ya que el protagonista ha expresado en diferentes ocasiones que tiene una buena impresión de México. Esta vez, el encuentro contempla nuevamente a Ciudad de México y Monterrey.

¿Cuándo vendrá Hwang In Yeop a México?

Como lo mencionamos anteriormente, Hwang In Yeop regresa a México después de que el actor viajara por primera vez al país en marzo de 2025 con su fanmeeting “IN Love”, en aquella ocasión, el protagonista de True Beauty se reunió con sus fans en Ciudad de México y Monterrey, donde convivió de cerca con el público, participar en diferentes dinámicas y agradecer personalmente el cariño que ha recibido, desde ese momento el actor ha expresado que se llevó una buena impresión por el recibimiento, incluso esa vez se reportó que todos los accesos se agotaron antes del evento.

A más de un año Hwang In Yeop está listo para regresar a México con “TO YOU” demuestrando que nuestro país continúa siendo una de las paradas importantes dentro de sus encuentros con fans y reiterando la conexión que consiguió durante su primera visita.

¿Qué se sabe del fanmeeting en CDMX y cómo conseguir boletos?

Por ahora, lo confirmado es que Hwang In Yeop tendrá fanmeetings en Ciudad de México y Monterrey como parte de su gira “TO YOU” la cual se realizará el 16 y 17 de noviembre de este 2026.

Para los fans de la Ciudad de México podrán comenzar a comprar sus entradas este miércoles 16 de septiembre la cual dará inicio a las 12:00 horas a través de la boletera y en las taquillas del Auditorio BB. Mientras que en Monterrey, la venta comenzará el viernes 18 de septiembre a las 11:00 horas.

¿Qué precio tendrán los boletos para ver a Hwang In Youp en CDMX?

Los fans de Hwang In Youp ya pueden comenzar a preparar la cartera, pues quedaron definidos los precios y beneficios para su esperado fanmeeting en la Ciudad de México.



Paquete VVIP : es la opción más exclusiva la cual costará $5,400 pesos, que incluye un boleto en zona VVIP, foto grupal con Hwang In Youp en formato 1:5, póster previamente firmado por el actor, Hi-Touch, oportunidad de participar en el Fan Signing Event, posibilidad de recibir una Polaroid pre-firmada, photocard exclusiva y entrada anticipada.



: es la opción más exclusiva la cual costará $5,400 pesos, que incluye un boleto en zona VVIP, foto grupal con Hwang In Youp en formato 1:5, póster previamente firmado por el actor, Hi-Touch, oportunidad de participar en el Fan Signing Event, posibilidad de recibir una Polaroid pre-firmada, photocard exclusiva y entrada anticipada. Paquete VIP : costará $4,200 pesos e incluye boleto en zona VIP, foto grupal en formato 1:10, Hi-Touch, oportunidad de participar en el Fan Signing Event, photocard exclusiva y entrada anticipada al recinto después de los compradores VVIP.



: costará $4,200 pesos e incluye boleto en zona VIP, foto grupal en formato 1:10, Hi-Touch, oportunidad de participar en el Fan Signing Event, photocard exclusiva y entrada anticipada al recinto después de los compradores VVIP. Boleto de General: costará $2,600 pesos e incluye acceso a la zona correspondiente, Hi-Touch, oportunidad de participar en el Fan Signing Event y photocard exclusiva. El mismo precio de $2,600 pesos tendrá la zona Palcos, con boleto en esa sección y los mismos beneficios: Hi-Touch, posibilidad de Fan Signing Event y photocard exclusiva.



costará $2,600 pesos e incluye acceso a la zona correspondiente, Hi-Touch, oportunidad de participar en el Fan Signing Event y photocard exclusiva. El mismo precio de $2,600 pesos tendrá la zona Palcos, con boleto en esa sección y los mismos beneficios: Hi-Touch, posibilidad de Fan Signing Event y photocard exclusiva. Zona Platea: rondará en los $2,200 pesos e incluirá boleto en dicha sección, Hi-Touch, oportunidad de participar en el Fan Signing Event y photocard exclusiva.



rondará en los $2,200 pesos e incluirá boleto en dicha sección, Hi-Touch, oportunidad de participar en el Fan Signing Event y photocard exclusiva. Gradas: será la localidad más económica, con un precio de $1,900 pesos; los asistentes recibirán su boleto, tendrán oportunidad de participar en el Fan Signing Event y podrán obtener la photocard exclusiva.

De acuerdo con la boletera, cabe destacar que la participación en el Fan Signing Event será asignada de manera aleatoria entre los asistentes de todas las zonas, por lo que no está garantizada con la compra de un boleto. En el caso de la Polaroid pre-firmada, la oportunidad será sorteada entre los compradores del Paquete VVIP. Además, la photocard exclusiva estará limitada a 500 piezas y se entregará por orden de compra hasta agotar existencias.