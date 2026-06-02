Jungkook es víctima de ACOSO otra vez, así lo denunció el idol de BTS

Tras su regreso a los escenarios el integrante de BTS, Jungkook, ha estado bajo el ojo público sin embargo, parece que el acoso que lo sigue en el día a día ha llegado a su límite, pues recientemente el idol denunció ser víctima de acoso por parte de sus seguidores obsesivos mejor conocidos como sasaengs, luego de descubrir que un grupo de personas se encontraban en los alrededores de su domicilio.

Tras estas acciones que han superado la línea de privacidad, la propia estrella de K-pop expresó mediante sus redes sociales su molestia y advirtió que tomará acciones contra las personas que sigan invadiendo su vida ñpersonal.

¿Por qué Jungkook se ha molestado con sus fans?

De acuerdo con primeros reportes, la molestia se evidenció cuando el cantante se encontraba transmitiendo en redes sociales durante el en vivo, comentó que planeaba salir a correr, sin embargo, todo se salió de control cuando algunos seguidores se acercaron a su casa a "esperarlo", tras el caos que se estaba registrando a las afueras del domicilio, el integrante de BTS compartió un mensaje de advertencia en el que dejó claro que no autorizó a nadie a esperar cerca de su casa.

La reacción del idol llamó la atención de ARMY alrededor del mundo, ya que se trata de uno de los pronunciamientos más firmes que ha realizado. Incluso aseguró que, de continuar estas conductas, podría exponer públicamente a quienes estén involucrados.

¿Cuáles han sido los casos de acoso que ha atravesado Jungkook?

Tras este nuevo incidente se vuelve a reavivar el caso de una mujer que recientemente fue detenida hace unos meses por las autoridades surcoreanas, ya que, acosaba constantemente al idol. Según algunos reportes, la mujer de origen extranjero habría acudido varias veces al domicilio del artista donde tocaba el timbre y dejaba cartas o mensajes con el objetivo de poder tener un encuentro con Jungkook, según estos actos fueron repetidos más de 20 veces, actualmente, la mujer se encuentra bajo un proceso legal.

Otro caso que generó preocupación fue cuando se reportó que otra mujer fue detenida tras intentar ingresar a su casa introduciendo repetidamente el código de acceso de la casa. La agencia del cantante confirmó entonces que colaboraba con las autoridades para proteger la seguridad del idol.

¿Qué son las sasaengs?

El término sasaeng se utiliza en Corea del Sur para describir a seguidores obsesivos que sobrepasan los límites de la admiración. Estas personas suelen obtener información privada de los artistas, seguirlos a hoteles, aeropuertos o domicilios e incluso intentar establecer contacto directo sin consentimiento.

Actualmente, las sasaengs representan uno de los problemas más graves dentro de la industria del entretenimiento asiático por lo que diversas agencias han fortalecido sus medidas de seguridad.