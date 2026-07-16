4 k-dramas que todo universitario debe ver durante vacaciones de verano 2026; son historias maravillosas e impactantes

No cabe duda de que los k-dramas son producciones que hoy en día todos aman; no solo se han viralizado en Corea del Sur sino en todo el mundo, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 títulos distintos con historias que se desarrollan en colegios. Si te encuentras en la universidad o aún estudias seguro amarás cada uno ya que te identificarás con alguna persona o experiencia.

K-dramas desarrollados en colegios: 4 títulos para hacer un maratón en vacaciones 2026

Estas producciones cuentan con un reparto lleno de talento y carisma por lo que seguramente pasarás el mejor rato además de que las historias salen de lo convencional y el guión propone ideas nuevas en cada historia por lo que no te aburrirás y te engancharán al instante.

K-drama “Law School”: ¿De qué trata?

Este k-drama se desarrolla en la universidad de Hankuk y los protagonistas son estudiantes de la carrera de Derecho, mismos que se involucrarán en un asesinato. Durante 16 episodios los personajes deberán lidiar con un crimen cometido y al mismo tiempo con su vida universitaria. La historia cuenta con un cast que incluye actores como Kim Myung-min, Lee Da-wit, Lee Soo-kyung, Hyun Woo, Kim Min-seok, entre otros.

K-drama “At a Distance, Spring is Green”: ¿De qué trata?

Este k-drama, el cual está disponible en Prime Video, sigue la vida de tres jóvenes universitarios: Yeo Joon, Nam Soo-hyun y Kim So-bin; cada uno con diversos problemas personales y retos por superar en su vida como presiones, traumas e incluso dificultades económicas. El k-drama aborda un triángulo amoroso y el choque entre diversas personalidades aunque dentro de la historia los jóvenes lograrán construir un lazo muy fuerte.

K-drama “Dear. M”: ¿De qué trata?

Este k-drama se centra en la misión de varios estudiantes de la universidad Seoyeon por descubrir quién es el autor de una misteriosa carta de amor que ha sido publicada. La carta solo tiene la firma la letra “M”, por lo que la identidad de la persona detrás del mensaje escrito es desconocida. Algunos de los temas que se abordan en estos 12 episodios son los relacionados a los primeros amores de la vida y a las amistades que se hacen en el camino.

K-drama “Cheer Up”: ¿De qué trata?

Este k-drama aborda la historia de Do Hae-yi, una destacada universitaria que enfrenta una crisis económica muy fuerte. Sin embargo, para poder superar sus problemas se unirá a un grupo de porristas dentro de la institución. La protagonista se llevará una gran sorpresa al descubrir que no solo logrará ganar dinero sino algo más grande que eso dentro de ese equipo.