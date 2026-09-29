Tres días de locura coreana: así se vivió la K-EXPO México 2026

Este fin de semana la Ciudad de México se llenó de música, coreografías, comida coreana con la K-EXPO México 2026, un encuentro que durante tres días reunió distintas expresiones de la cultura surcoreana.

Durante la exposición los asistentes recorrieron los espacios que mostraban varios articulos y marcas del país surcoreano. Aunque desde el primer día hubo interés del público, la afluencia creció considerablemente durante los últimos dos días, con una cantidad de visitantes que superó las expectativas y dejó claro el entusiasmo que existe en México por el K-pop.

¿Qué hubo en la K-EXPO México 2026?

Uno de los momentos más esperados fue el K-POP Cover Dance All-Stars in Mexico, competencia que reunió a cuatro equipos mexicanos destacados para enfrentarse por el título. El ganador obtuvo la oportunidad de presentarse al día siguiente en el escenario del evento, justo antes del gran concierto Korea Spotlight.

El sábado llegó uno de los grandes momentos de la K-EXPO con el Korea Spotlight, realizado en el Pepsi Center WTC. El concierto reunió a WINNER, SOYOU, DAYOUNG, ALPHA DRIVE ONE y TOUCHED, además de contar con la participación previa del equipo mexicano ganador de la competencia de dance cover.

La jornada también tuvo uno de sus momentos más comentados con la aparición sorpresa del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y la primera dama, Kim Hea Kyung, quienes participaron en un Random Play Dance junto con integrantes de comunidades mexicanas de baile.

¿Qué artistas sorprendieron en la K-EXPO?

En el encuentro el público mexicano pudieron acercarse a diferentes propuestas de K-beauty, gastronomía, entretenimiento y contenido coreano, convirtiendo el recorrido por el WTC en una experiencia para descubrir distintos aspectos de Corea del Sur.

Entre los rostros conocidos que estuvieron vinculados con el encuentro destacaron Chingu Amiga y Henry Coreano, creadores que han acercado la cultura y el idioma coreano al público mexicano desde las redes sociales.

También destacó la presencia de Christian Burgos, mexicano que ha desarrollado gran parte de su trayectoria en Corea del Sur y que se ha convertido en uno de los principales puentes entre ambas culturas.