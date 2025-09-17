¿Nueva película de K-Pop Demon Hunters? Filtran importante dato que tiene a todos emocionados

Las emociones generadas por esta película tendrían una recompensa para todos los fanáticos. K-Pop Demon Hunters (Las Guerreras del K-Pop en español) tendría en planes una nueva historia. Y para generar ilusión en todos los seguidores de la primera película, no sería extraño pensar que ya se planea todo un universo compartido. Aunque eso se confirmará poco a poco, aquí la información de lo que sucede en el presente.

Te puede interesar - Esta es la canción más poderosa de K-Pop Demon Hunters.

Te puede interesar - ¿Hay planes para una versión live action de K-Pop Demon Hunters?

¿Está confirmada una nueva película de K-Pop Demon Hunters?

Aunque no ha sido oficialmente confirmado, K-Pop Demon Hunters tiene una nueva historia registrada. Ante eso, el organismo encargado de clasificar las películas indicó que esta nueva historia del universo de las Guerreras del K-Pop será en versión cortometraje y será apta para todo público.

Según este registro, la historia se llamará Debut: a K-Pop Demon Hunters Story, por ello se intuye que esto será un tipo de precuela donde presentarán a la banda de mujeres dedicadas a la música y a la labor de cazadoras de demonios. Ante eso, la gente contestó completamente entusiasmada para seguir viendo las historias de Rumi, Zoey y Mira.

¿Qué se sabe de la trama de lo nuevo de K-Pop Demon Hunters?

Al momento no hay ninguna confirmación de la trama de la historia, sin embargo el título lleva la atención al entendimiento de los orígenes de este grupo de chicas listas para conquistar la escena musical. En ese sentido, será interesante conocer cómo marcan las bases de las historias de esta terna, que sigue generando mucha expectativa de parte de los fanáticos que quedaron muy contentos con la película.

¿Cuándo se estrenó la película de K-Pop Demons Hunters?

Esta aclamada película se estrenó el mes pasado, exactamente el 23 de agosto de 2025. Tiene una duración de una hora con 36 minutos y trata de las chicas que serían las últimas defensoras del entorno humano, el cual es invadido por fuerzas demoníacas de manera frecuente. Por eso, hay mucha expectativa de lo que pueda venir en el futuro, lo cual ya se está acomodando paso a paso.