La canción ‘Golden’ de la película K-Pop Demon Hunters rompe récords en Billboard

A semanas de su estreno, la película de K-Pop Demon Hunters sigue dando de qué hablar, pues por más que hayamos destacado lo bien que ha sido recibida por el público global, esta vez nos centraremos en su música, misma que ha roto un nuevo récord.

En esta ocasión destacaremos la canción ‘Golden', la cuál es interpretada por la banda ficticia HUNTR/X, misma que forma parte del soundtrack original de la película producida por Sony Pictures Animation: K-Pop Demon Hunters.

¿Qué récord ha roto la canción ‘Golden’ de HUNTR/X?

Con el gran recibimiento que tuvo ‘Golden’, esta banda animada ha logrado llegar al puesto número uno en la lista principal de popularidad de Estados Unidos, siendo esta, la tercera vez que una agrupación no real lo logra en toda la historia.

En el año de 1958 ‘The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)' de The Chipmunks con David Seville y ‘Sugar sugar’ de The Archies en 1969.

HUNTR/X trasciende fronteras de lo real

Según la lista de Billboard, ‘Golden’ es el noveno track de K-Pop en liderar el ranking de las 100 mejores canciones y se ha convertido en la primera siendo interpretada por mujeres desde que lo hiciera la agrupación Destiny’s Child en el 2001.

Y no solo ha reinado en Estados Unidos, de igual forma, se han mantenido en los primeros lugares en lugares como Australia, Alemania y Reino Unido.

En la plataforma de Spotify, fue la primer canción de un artista ficticio en llegar al número 1 en el top mundial y hasta día de hoy tiene 167, 224,978 reproducciones en YouTube.

Dicha canción está acreditada a la banda de K-Pop Demon Hunters: HUNTR/X, misma que ha contado con las voces de las actrices y cantantes Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami.

¿Tú ya viste esta película? ¿Qué opinas de ‘Golden’?