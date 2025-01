¿Corazón roto? Vuelve a creer en el amor con estos Kdramas

Sin duda, una de las peores sensaciones del mundo es cuando alguien nos rompe el corazón. Todos lo hemos sentido alguna vez, cuesta respirar, no quieres ver a nadie y sientes que la vida pierde su brillo. Aunque quisiéramos tener todas las respuestas para los temas del corazón, lo sentimos, no es así. Lo que sí sabemos es con cuáles kdramas podrás recuperar un poco de tu brillo y, sobre todo, recuperar tu fe en el amor.

Los kdramas que te ayudarán a volver a creer en el amor

Toma tus pañuelos, tu cobija favorita y acurrúcate en el lugar más cómodo de tu hogar. Estos son los kdramas que te acompañarán en estos difíciles momentos:

1. Crash Landing on You

Esta historia te hará creer en el amor, pues, este puede venir de donde sea y las barreras no tienen importancia. En esta historia de amor, una surcoreana se enamora de un norcoreano; juntos demuestran que el amor puede romper barreras culturales y geográficas, mostrando que los sentimientos pueden florecer en las circunstancias más improbables.

2. It´s Okay to not be Okay

Cuidar de nuestra salud mental estando solos o acompañados es lo más importante. Este kdrama nos cuenta la historia de amor de una pareja que unida lucha contra los traumas. Juntos nos enseñan que hay que aceptar las imperfecciones propias y ajenas.

3. Goblin

Un poco de humor y amor siempre vienen bien en nuestras vidas. En esta épica historia de fantasía encontrarás eso y mucho más. Trata sobre la relación de un Goblin y una chica que puede liberarlo de su maldición.

4. Hometown Cha-Cha-Cha

Este kdrama nos muestra cómo dos personas con valores y estilos de vida diferentes pueden encontrar la felicidad juntos.

5. Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo

Dos jóvenes encuentran el amor mientras persiguen sus sueños en el mundo del deporte. Nos enseña cómo el apoyo mutuo y el crecimiento personal son muy importantes en las relaciones para tener una vida tranquila y feliz.

6. My love from the Star

Si tu corazón sufre mucho, un amor fuera de este mundo es lo que necesitas. My love from the Star, es la historia de un extraterrestre que se enamora de una actriz famosa. Este kdrama aborda el tema de los sacrificios por amor y el amor incondicional.

7. While you were sleeping

Si te gustan las historias que involucran algo sobrenatural, este es tu kdrama. En esta historia se conectan tres personas a través de sus sueños. Destaca el poder del destino y cómo las relaciones sanas nos pueden ayudar a superar las adversidades de la vida.

También te puede interesar: ¿Qué es un kdrama? Aquí te explicamos lo que es este fenómeno televisivo