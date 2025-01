¡Romances en los kdramas que traspasaron la pantalla!

Los kdramas no hubieran conquistado al mundo si no fuera por sus historias de amor intensas y muy emotivas. Un fan verdadero de los dramas coreanos sabe que lo que realmente hace que una serie sea inolvidable es la química que existe entre sus protagonistas. Algunas parejas en pantalla han logrado transmitir una conexión que se siente tan real que los fans sueñan con que los actores tengan una relación fuera de pantalla.

Aquí te dejamos algunas de las parejas más icónicas de los kdramas, las cuales se robaron varios suspiros con su audiencia.

Hyun Bin y Son Ye-jin (Crash landing on you)

La intensa historia de amor de estos personajes mantuvo a más de un fan suspirando y explotando de amor. La relación que mantuvieron fue emotiva, apasionada y llena de momentos inolvidables para todos.