Muere Lim Young-ho, “Weiss Tori”, reconocido cantante surcoreano a los 49 años de edad; fue despedido con un mensaje DESGARRADOR

La industria de la música, en Corea del sur y diversas partes del mundo, se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Lim Young-ho, mejor conocido como"Weiss Tori" a los 49 años de edad, quien fue uno de los cantantes surcoreanos más querido y reconocidos dentro de la historia. La noticia fue compartida por la novia del artista a través de redes sociales, quién aprovechó para despedirse de él con un mensaje que ha conmovido y causado gran tristeza en todos los fans de el cantante así como de sus amigos y familiares.

¿De qué murió Lim Young-ho?

Hasta el momento se desconoce la causa que originó la muerte de Lim Young-ho ya que en el mensaje que su novia compartió en redes sociales no se detallan las causas del fallecimiento. Sin embargo, esta noticia ha llegado de forma inesperada y ha conmovido de gran manera a todo el público del artista.

¿Con qué mensaje fue despedido Lim Young-ho?

A través de redes sociales la pareja del cantante, quien tenía tan solo 49 años compartió unas conmovedoras palabras para despedir a su novio. "Decías que yo era tu último amor, y ahora realmente me he convertido en tu último amor. Gracias. En la próxima vida volvamos a encontrarnos y amémonos aún más.", fue parte del mensaje de despedida que se pudo leer y el cual ha causado trizteza en muchos usuarios.

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