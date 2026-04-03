Mark Lee anuncia su salida de NCT tras 10 años juntos; esta es la razón: “Me dan ganas de llorar solo de pensarlo”

Es un día triste para todos los czennies. Mark Lee anuncia su salida de NCT 127, NCT Dream y SM Entertainment tras 10 años juntos. El anuncio se dio a través de un comunicado de la empresa de entretenimiento, en el que muestran su agradecimiento hacia el idol. Por su lado el cantante de origen surcoreano compartió una carta escrita a mano en la que explica los motivos detrás de su salida, citando sus deseos por explorar nuevas metas, tanto personales como artísticas.

“Desde su debut con NCT en 2016, Mark ha demostrado un talento y versatilidad excepcionales tanto en actividades grupales como solistas, y ha ofrecido actuaciones notables a lo largo de los años”, se lee en el comunicado de SM Entertainment. “Estamos verdaderamente agradecidos por el tiempo que pasó con nosotros y lo apoyamos de todo corazón mientras comienza un nuevo capítulo en su trayectoria”.

Mark Lee is leaving NCT, including NCT 127 and NCT DREAM. pic.twitter.com/g7OzcBi7lz — Pop Base (@PopBase) April 3, 2026

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Mark Lee explica la razón de su salida de NCT con emotiva carta: “Me dan ganas de llorar solo de pensarlo”

Una vez que se dio a conocer la noticia, el idol publicó una carta escrita a mano en su cuenta oficial de Instagram, dirigida a los czennies que le han mostrado su amor y cariño en los últimos 10 años. A lo largo de esta, Mark recuerda sus inicios en la industria: desde su audición en Canadá hace 14 años hasta su debut con NCT en abril de 2016, agrupación con la que logró conocerse mejor como persona y artista, además de encontrar su mejor versión.

No obstante, desde antes de su debut en NCT, Lee ha tenido un sueño: convertirse en un exitoso compositor y tocar en las calles con una guitarra acústica. “Era demasiado joven para comprender y visualizar ese sueño por completo en aquel entonces, pero como me apasionaba la música y la interpretación, audicioné. (...) Estoy realmente lleno de gratitud”, explica.

El escrito continúa con el artista cuestionándose a sí mismo cómo será esta nueva música y qué rumbo tomará su carrera, respuestas que espera encontrar con el paso del tiempo. También explica que habló con cada uno de los integrantes de NTC antes de tomar una decisión.

“Me dan ganas de llorar solo de pensarlo; todos y cada uno de ellos me dijeron que me apoyaban. Hemos estado en el mismo barco durante más de diez años y hemos vivido una aventura increíble juntos. Siempre me ha encantado explorar el mundo submarino, y ahora que quiero nadar por mi cuenta, los demás miembros me apoyan con cariño. Yo también seguiré apoyándolos y queriéndolos”, expresa el querido artista.

La carta termina con un agradecimiento sincero hacia sus fans y todo aquel que le ha ayudado a convertirse en la persona que es hoy en día: “los profesores del equipo de formación, personal de la empresa, gerentes, directores, ejecutivos y a todos los departamentos”.

¿Quiénes forman NCT tras la salida de Mark Lee?

Tras la salida de Mark Lee, NCT 127 pasa a ser un grupo de siete, conformado por Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo y Haechan; mientras que NCT Dream sólo tendrá seis integrantes: Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle y Jisung.