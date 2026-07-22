Pyo Ji-hoon PREOCUPA a fans tras accidente: este es el estado de salud del actor surcoreano, hoy miércoles 22 de julio

El nombre de Pyo Ji-hoon se ha vuelto viral luego de que se diera a conocer que el idol, mejor conocido como P.O, quien es integrante del grupo musical Block B, sufriera un accidente de tránsito. Esto sucedió previo a las grabaciones de la segunda temporada de la serie “Good partner”, proyecto en el que el artista da vida al personaje del abogado Jeon Eun-ho.

¿Cuál es el estado de salud de Pyo Ji-hoon luego de que sufriera un accidente?

Afortunadamente, luego de que el cantante surcoreano sufriera un accidente, se encuentra bien ya que el medio oficial que dió a conocer esto fue su agencia “Artist Company” quienes dieron a conocer que su representante se encuentra “a salvo” ya que las heridas que sufrió fueron menores además de que expresaron que el también actor continuará con su agenda laboral y seguirá grabando la siguiente semana.

Según reportes, el accidente sucedió en la Isla de Jeju el pasado 19 de julio a las 9:56 pm aproximadamente. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer el idol de 33 años de edad fue atropellado por un auto y luego de que esto sucediera acudió el personal de bomberos, mismos que lo trasladaron a un hospital en donde los médicos señalaron que el artista sufrió lesiones de baja gravedad en brazos y rodillas. Respecto al accidnete, las autoridades continúan haciendo las investigaciones correspondientes ya que hasta este momento los primeros reportes indican que el conductor no pasó por alto el reglamento ni conducía en estado de ebriedad.

¿Quién es Pyo Ji-hoon?

Pyo Ji-hoon, artista originario de Corea del Sur, es mejor conocido en el medio del entretenimiento como P.O, mismo que ha destacado ampliamente en la industria musical así como de la actuación. En la primera ha sido reconocido por pertenecer al grupo de k-pop Block B mientras que en la segunda ha sobresalido por participar en k-dramas exitosos como “Hotel de Luna”, “Mouse” y “Good Partner”. Actualmente tiene 33 años y su carrera continúa en ascenso.