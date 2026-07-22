“Avengers: Doomsday” rompe récords: supera a GTA 6 y consigue el segundo tráiler más visto de la historia

En las últimas horas Marvel Studios volvió a demostrar el gran poder que tiene al generar conversación mundial gracias al lanzamiento del estreno del primer tráiler de Avangers: Doomsday, que consiguió 503 millones de reproducciones durante sus primeras 24 horas, cifra que lo convierte en la segunda promoción de un tráiler más visto de la historia.

Asimismo, la cifra también representa el mejor debut de un avance para Disney, superando marcas anteriores del estudio y dejando atrás al segundo trailer de GTA 6, uno de los fenómenos más importantes del entretenimiento. El único lanzamiento que se mantiene por encima es el de Spider-Man: Brand New Day, que continúa liderando el ranking histórico con más de 718 millones de vistas en un solo día.

¿Cuáles son los 3 tráilers más vistos de la historia en sus primeras 24 horas?

1.- Spider-Man: Brand New Day

El nuevo capítulo del Hombre Araña mantiene un récord con 718 millones de vistas gracias a su trabajo de campaña innovadora y el enorme interés del público por conocer el futuro de Peter Parker tras los acontecimientos del Universo Cinematográfico de Marvel.

2.- Avengers: Doomsday

Como te lo mencionamos anteriormente, Avenger Doomsday recaudó 503 millones de vistas en un solo día, esta nueva entrega logró el mejor estreno de un tráiler de Disney ya que se reúnen a Avengers, los X-Men y Los 4 Fantásticos, además de la incorporación de Robert Downey Jr. como Doctor Doom y el regresó de varios superhéroes conocidos.

3.- GTA Tráiler 2

El videojuego que presentó su segundo avance de Grand Theft Auto VI logró romper casi todos los récords de la industria del gaming con 475 millones de vistas en sus primeras 24 horas.

¿Por qué Avengers: Doomsday promete convertirse en el éxito del año?

Marvel apuesta por una de las producciones más ambiciosas de su historia. La película reunirá a héroes de distintas franquicias del MCU. Además trae el regreso de Anthony y Joe Russo, directores de Infinity War y Endgame. La película que promete ofrecer una de las mejores sagas llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.