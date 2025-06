Nadie puede creer que este k-drama fuera nombrado el número 1 del mundo por la IA

Entre tantas opciones disponibles, parecía imposible elegir un solo k-drama como el mejor del mundo… pero la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT ya se animó a hacerlo. Y lo más curioso es que el resultado no fue lo que muchos esperaban.

No ganó ni el más llorado, ni el más viral, ni el que tiene el elenco más cotizado. Ganó otro. Uno que, aunque sí fue popular, nadie imaginaba ver en el primer lugar de un ranking global.

¿Qué k-drama fue elegido como el número 1 del mundo por la inteligencia artificial?

La IA analizó miles de datos: puntuaciones de crítica, popularidad en redes, número de vistas en plataformas de streaming, y hasta la duración del fanatismo post-emisión. El resultado: Crash Landing on You fue nombrado el mejor k-drama del mundo.

Nadie puede negar que es de los que se marcan para siempre. Y aunque otros títulos como Goblin, La reina de las lágrimas o Extraordinary Attorney Woo también estaban en la contienda, fue este el que logró conquistar al algoritmo.

¿De qué trata Crash Landing on You?

Sí, es esa historia donde una heredera surcoreana aterriza accidentalmente en Corea del Norte mientras hacía paracaidismo, y termina enamorada de un oficial del ejército norcoreano. Absurdo, sí. Adictivo, también.

Más allá de lo romántico, Crash Landing on You mezcla humor, drama, política, acción y muchas emociones intensas. Pero lo que lo volvió inolvidable fue la química brutal entre sus protagonistas: Hyun Bin y Son Ye-jin, que —como cereza en el pastel— terminaron siendo pareja en la vida real.

Aun así, muchos esperaban que ganara algo más reciente o más aclamado por la crítica. Por eso, cuando se publicó el resultado, las reacciones no tardaron en llegar: desde fans emocionados hasta quienes pensaron que la IA necesitaba una segunda opinión.

Al menos por ahora, sí. Aunque todo indica que las preferencias siguen cambiando, Crash Landing on You logró quedarse con el primer lugar gracias a su impacto a largo plazo. Se convirtió en ese dorama que no solo se ve, sino que se recomienda, se recuerda y se vuelve a ver. Y si algo quedó claro es que, incluso con todo el poder de los datos, la IA también tiene su corazoncito… o, mínimo, muy buen gusto para el drama coreano romántico.