RM de BTS estará presente en el programa de YouTube “Fashion Neurosis"; ¿Cuándo y a qué hora se estrena en México y el resto de América Latina?

Hace unas horas se confirmó que RM, el líder de la aclamada agrupación de KPop BTS estará en el próximo capítulo de "Fashion Neurosis", con lo que todo su fandom ha mostrado gran emoción, pues podrán conocer a fondo algunas historias del cantante y bailarín furor.

Kim Nam-joon, es uno de los artistas más célebres de todo el mundo, pues su desarrollo como cantante, rapero y compositor de BTS lo han colocado como una de las personalidades más icónicas de la actualidad y el ARMY lo sabe, por ello verle en este tipo de programas, donde compartirá algunos detalles personales sobre él y la agrupación será algo único.

¿Cuándo y a qué hora se estrena en México y Latinoamérica Fashion Neurosis con RM de BTS?

Si tú al igual que nosotros quieres ser de los primeros en disfrutar de este programa, más vale que vayas poniendo tus alarmas, pues si eres de México podrás disfrutarlo a partir de las 11:00 PM (hora del centro de México) de este martes 21 de julio, pues originalmente se libera a las 12:00 am de los miércoles a través de YouTube, nuestro horario nos ha favorecido.

Por otro lado, tenemos buenas noticias para nuestros amigos ARMY de Latinoamérica, pues el huso horario no es tan distinto al nuestro, por lo que podrán disfrutarlo a las siguientes horas:



Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador - A las 11:00 PM del martes 21 de julio.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá - A las 12:00 AM del miércoles 22 de julio.

Cuba, Venezuela, Bolivia, Paraguay, República Dominicana y Puerto Rico - A la 01:00 AM del miércoles 22 de julio.

Argentina, Uruguay y Brasil - A las 02:00 AM del miércoles 22 de julio.

¿Qué es "Fashion Neurosis" y qué podremos ver en el Capítulo con RM de BTS?

"Fashion Neurosis" es un podcast donde Bella Freud (la bisnieta de Sigmund Freud) aborda a algunas de las celebridades más influyentes pero desde un punto en el que pocas veces se habla con estas partiendo desde su estilo para vestir y la moda.

El programa cuenta con el concepto de una sesión psicoanalítica donde los invitados se recuestan en cama para explorar la conexión entre su identidad y la ropa que visten, demostrando que la moda es un reflejo de nuestras emociones y mente.