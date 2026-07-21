¿BTS estará en el Medio Tiempo del Super Bowl 2027? Esta importante PISTA lo sugeriría

Después del enorme espectáculo del Medio Tiempo que vivimos en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchos ya comenzaron a pensar en el futuro, sobre todo en el siguiente gran halftime show que viviremos a través del Super Bowl en el 2027, pues después de haber tenido a Bad Bunny el entretiempo del 2026, muchos tienen miedo de que no haya ningún otro artista que lo supere, pero parece que BTS tendría una importante probabilidad de presentarse.

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19 July 2026, United States, East Rutherford: Soccer, Men’s, 2026 World Cup, Final, Spain vs. Argentina, New York-New Jersey Stadium in East Rutherford. The South Korean K-pop band BTS will perform during the halftime show at the World Cup final. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, whether in the foreground or background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)|picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I

La pista que sugeriría que BTS está un paso más cerca del Super Bowl

De acuerdo a los rumores que han empezado a cobrar fuerza en redes sociales, especialmente en 'X', BTS podría encontrarse un paso más cerquita de encabezar el Medio Tiempo del Super Bowl 2027, ¿pero por qué? Todo se debe a la presencia de una pieza clave para la organización de este magno evento: Jay-Z, quien estuvo junto a Beyoncé en el estadio Nueva York - Nueva Jersey para presenciar el partido de la final entre España vs. Argentina.

¿Por qué es importante la presencia de Jay-Z mirando la participación de BTS? Te explicamos: Jay-Z es co-productor de los shows de Medio Tiempo, a través de su compañía Roc Nation, la cual se encarga de seleccionar a los artistas principales que encabezan la parte del entretenimiento en el Super Bowl, diseñando junto a ellos todo lo que llegamos a disfrutar año con año.

A través de él y Roc Nation fueron seleccionados artistas como Kendrick Lamar, el homenaje al hip hop que se hizo de la mano de Dr. Dre y Snoop Dogg, a The Weeknd y por supuesto al puertorriqueño Bad Bunny; es por esta razón que muchos comenzaron a casi decretar que BTS podría estar muy cerca de cerrar algún trato para presentarse en la edición del 2027 como headliners del Medio Tiempo, además, recalcando que se lucieron al ser de los pocos artistas de cantar totalmente en vivo y además dar una buena coreografía, aún y con el poco tiempo que tenían de presentación.

¿Cuándo es el Super Bowl 2027?

El Super Bowl del 2027 se llevará a cabo el 14 de febrero del mismo año, y se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Inglewood en California.