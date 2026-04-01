¿Kim Seon-Ho y Ahn Eun-Jin serán pareja? De qué tratará The Assemblyman’s Blessing y fecha de estreno de uno de los K-Dramas más esperados

Buenas noticias para los amantes del K-Drama, y es que se ha confirmado que, para la serie de “The Assemblyman's Blessing” estarán los actores Ahn Eun.jin y Kim Seon-Ho, sin embargo, sólo estarán en una aparición especial; esto ha generado una gran emoción entre todos los fanáticos de este tipo de historias, pero lo que también le da un plus es que, aunque su presencia en esta trama no será en toda la edición, la realidad es que, sus personajes sí serán claves en esta aventura.

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¿Cuándo sale la segunda temporada de “The Assemblyman's Blessing”?

La serie The Assemblyman's Blessing se estrenará a finales del 2026. En la historia, Gu Seung Hee, es hija de un influyente congresista llamado Gu Young.jin, personaje del veterano Kim Yoon-seok; en esta trama se sigue a Kim Seon-ho, quien es un funcionario público que termina formando un inesperado equipo con el fantasma del congresista, esto hará que nos regalen un poco de comedia, política y fantasía.

¿Quién es Ahn Eun-Jin?

Su lugar de nacimiento fue en Corea del Sur, fu fecha de nacimiento es el 6 de mayo de 1991; es una actriz surcoreana que ha hecho grandes trabajos en el mundo de televisión, musicales y hasta teatros; sin embargo, alcanzó su fama cuando apareció en “Hospital Playlist” y en “My Dearest”.

Ahn Eun-Jin estudió en la Universidad Nacional de Artes de Corea, y entre sus compañeros de escuela estaban: Lim Ji-yeon, Park So-dam y Kim Go-eun. En los inicios, la misma actriz no confiaba mucho en sus cualidades como artista, pero sí le gustab el mundo de la actuación y poco a poco comenzó a desarrollarse en el mundo de la actuación.

En televisión ha participado en: Life, Kingdom, Diary of a Prosecutor, Hospital Playlist, The Witch´s Diner, My Dearest y Manual para residentes. Tiene varios premios importantes; en el 2019 se hizo con un galardón en 1st OCN Award en la categoría por Stranger from Hell, en el 2020 fue galardonada en 5th Asia Artist Award en la categoría AAA Focus por Hospital Playlist.

