Estos fueron TODOS los premios que BTS ganó en los The Fact Music Awards (TMA) 2026 hoy sábado 19 de septiembre

Este sábado 19 de septiembre se llevaron a cabo los premios The Fact Music Awards 2026 (TMA) en el Estadio Busan Asiad en Corea del Sur, considerados como una de las premiaciones más importantes que celebra lo mejor de la música K-Pop y a los artistas que impulsan la ola coreana por el mundo, donde BTS arrasó con la noche.

Este 2026 está marcado por el gran comeback de BTS, donde con un gran disco y con la gira más grande de su carrera han eclipsado al mundo entero, por lo que este sábado se llevaron TODOS los premios a los que fueron nominados, dejando en claro el gran momento por el que están pasando.

¿Cuáles fueron los premios que BTS ganó en los TMA 2026?

Este sábado el ARMY de todo el mundo despertó con grandes noticias, pues BTS conquistó la gala de los The Fact Music Awards 2026, donde la agrupación conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ganó todas las categorías votadas por los fans a las que fueron nominados tales como:



Mejor Música – Primavera: SWIM

Mejor Música – Verano: Come Over

Mi Estrella (Masculino): Jin

Elección FNS (Grupo): BTS

Así, BTS dio una pequeña probada del por qué son los referentes más destacados de la música K-Pop en pleno 2026 y el que están más que listos para conquistar la música global, pues su gran ausencia en esta gala fue resentida por todos los fans, quienes esperan por su regreso.

¿Por qué BTS no se presentó en los TMA 2026?

Aunque esta ceremonia fue una de las más importantes del año para BTS, estos no pudieron estar presentes debido a su compromiso como parte de la noche inaugural del iHeartRadio Music Festival 2026 este viernes 18 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde presentaron algunas canciones en vivo.

Tan breve como intenso, BTS presentó algunas canciones en vivo como lo fueron “SWIM”, "2.0", "Mic Drop" y "Fire", conquistando la noche en esta parte del mundo.

