aespa enciende las alarmas: querida integrante se retira temporalmente del escenario por herpes zóster

Los fans de aespa recibieron una noticia inesperada en medio de la gira mundial del grupo. Winter tendrá que alejarse temporalmente de los escenarios después de ser diagnosticada con herpes zóster, una enfermedad que la llevó a recibir atención médica y a poner su recuperación por encima de su agenda laboral.

Tras el diagnóstico dado a la estrella de Kpop, SM Entertainment explicó que la cantante ya presentaba problemas de salud antes del concierto que el grupo ofreció en Miami, Estados Unidos, pero decidió subir al escenario para acompañar a Karina, Giselle y Ningning, tras concluir el espectáculo su estado no mejoró y acudió al hospital para realizarse estudios y ahí fue donde se le diagnosticó herpes zóster también conocido como culebrilla.

¿Cuál es el estado de salud de Winter?

Debido al diagnóstico donde se le detectó herpes zóster, Winter no participó en el concierto de Dallas y no estará presente en las actividades Hi-Bye y Send-Off relacionadas con esa fecha. Sin embargo, la presentación continúa con Karina, Giselle y Ningning.

Hasta el momento, SM Entertainment no ha informado que Winter vaya a perder el resto de las fechas de la gira. Por ello, cualquier información sobre futuras ausencias deberá esperar a nuevos comunicados oficiales, mientras tanto la integrante continuará con reposo.

¿Qué es el herpes zóster y cómo se cura?

El herpes zóster o culebrilla es una infección provocada por la reactivación del virus varicela-zóster, el mismo virus que causa la varicela. Después de que una persona tiene varicela, el virus puede permanecer en el organismo y reactivarse años después.

Uno de los signos más característicos es la aparición de un sarpullido doloroso, acompañado en algunos casos de ardor, hormigueo o picazón, generalmente aparece en un solo lado del cuerpo o de la cara.

No existe un medicamento que elimine por completo el virus del organismo, pero existen tratamientos antivirales que pueden hacer que el brote sea más corto y menos intenso.

La enfermedad puede generar complicaciones, entre ellas dolor nervioso prolongado conocido como neuralgia posherpética o causar problemas de visión o audición.