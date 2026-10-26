4 ideas de photocards de “Woo, una abogada extraordinaria” para decorar la funda de tu celular

Si eres fan de los k-dramas y te encanta darle un toque único a tus artículos personales, estas 4 ideas de photocards, inspiradas en “Woo, una abogada extraordinaria”, te encantarán. Si bien puedes usarlas cómo más te guste, debido a su acabado aesthetic, son perfectas para decorar la funda de tu celular y llevarlas contigo a dondequiera que vayas, de tal modo, podrás mostrar tu gusto por la tan aclamada serie. Lo mejor de todo es que las puedes hacer en casa con materiales sencillos. ¡Echa un vistazo a los diseños y pon manos a la obra!

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4 ideas de photocards de “Woo,una abogada extraordinaria” para decorar la funda del celular de un verdadero fan del k-drama

Woo Young-woo es la protagonista de estos 4 photocards. Y no es para menos. Sus momentos divertidos y sus expresiones tiernas hacen que sea la imagen perfecta de una tarjeta de decoración. Para un acabado aún más aesthetic y ad hoc con la serie, algunos photocards cuentan con pequeñas ilustraciones de ballenas, en honor al animal favorito de la mejor abogada. Aunque claro, también hay uno que otro diseño en el que aparece Lee Juhn-ho, por si estás en busca de una decoración con vibes románticas.

Photocard 1

Photocard 2

Photocard 3

Photocard 4

¿Cómo descargar, imprimir y usar los photocards?

Hacer tus propios photocards es bastante sencillo. Descarga el diseño que más te guste, acomódalos en un archivo digital e imprime. La impresión se puede realizar en papel regular, aunque lo más recomendable es hacerlo en opalina o fotográfico, para un acabado más bonito y resistente. Si gustas, puedes enmicar cada photocard para payor protección y listo. Tendrás tus propias tarjetas de decoración inspiradas en “Woo, una abogada extraordinaria”.

Para que luzcan increíbles y le puedas dar ese toque único a tu celular, te recomendamos usar una funda transparente. Coloca el photocard entre la carcasa y tu dispositivo móvil y listo. ¡Disfruta del diseño! Lo mejor de esta idea es que puedes cambiar de photocards las veces que gustes, añadiendo esa vibe aesthetic y personalizada a tu smartphone en cualquier momento, ¡y sin gastar una fortuna!