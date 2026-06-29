3 juegos inspirados en Bluey para calmar las rabietas en casa sin perder la paciencia

Una de las enseñanzas más valiosas de Bluey es que el juego puede convertirse en una herramienta para gestionar las emociones. Las rabietas forman parte del desarrollo infantil y, aunque pueden ser un reto para las familias, también representan una oportunidad para conectar con los niños.

De acuerdo a The 74, basándose en investigaciones sobre desarrollo infantil, explica que Bluey demuestra cómo el aprendizaje ocurre a través del juego. Por eso, estas ideas pueden ayudarte con tu hijo, para pasar momentos inspiradores mientras aprenden sobre las emociones.

Uno a uno, los juegos inspirados en Bluey los más pequeños del hogar aprenderán a gestionar sus emociones

En Bluey, los juegos no son solo una forma de divertirse, sino una herramienta para fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Adaptar estas dinámicas en casa puede ayudar a disminuir la intensidad de las rabietas, favorecer la regulación emocional y demostrar a los niños que, incluso en los momentos difíciles, siempre hay espacio para conectar a través del juego.

