3 juegos inspirados en Bluey para calmar las rabietas en casa sin perder la paciencia
Cuando las emociones se desbordan, un momento de diversión puede marcar la diferencia. Estas dinámicas inspiradas en una de las series infantiles más queridas ayudan a fortalecer el vínculo entre padres e hijos.
Una de las enseñanzas más valiosas de Bluey es que el juego puede convertirse en una herramienta para gestionar las emociones. Las rabietas forman parte del desarrollo infantil y, aunque pueden ser un reto para las familias, también representan una oportunidad para conectar con los niños.
De acuerdo a The 74, basándose en investigaciones sobre desarrollo infantil, explica que Bluey demuestra cómo el aprendizaje ocurre a través del juego. Por eso, estas ideas pueden ayudarte con tu hijo, para pasar momentos inspiradores mientras aprenden sobre las emociones.
Uno a uno, los juegos inspirados en Bluey los más pequeños del hogar aprenderán a gestionar sus emociones
En Bluey, los juegos no son solo una forma de divertirse, sino una herramienta para fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Adaptar estas dinámicas en casa puede ayudar a disminuir la intensidad de las rabietas, favorecer la regulación emocional y demostrar a los niños que, incluso en los momentos difíciles, siempre hay espacio para conectar a través del juego.
- El Xilófono Mágico (Temporada 1, episodio 1): Cuando notes que la rabieta comienza, imagina que tienes el famoso xilófono mágico de Bluey. Haz el sonido de un "¡ding!" y dile con voz tranquila que sus pies y su cuerpo han quedado congelados por unos segundos. Aprovecha esa breve pausa para invitarlo a respirar profundamente contigo antes de continuar.
Esta dinámica ayuda a interrumpir el momento de mayor intensidad emocional y permite que el niño tenga unos segundos para recuperar el control sin sentirse regañado.
- El Muñeco de Trapo (Temporada 3, episodio 25): Si el enojo aparece cuando es momento de vestirse, lavarse los dientes o prepararse para dormir, invítalo a convertirse en un muñeco de trapo. Pídele que relaje completamente su cuerpo mientras tú intentas moverlo con cuidado de un lugar a otro, igual que ocurre en el episodio.
Además de romper la tensión del momento, este juego favorece la relajación corporal y transforma una situación de conflicto en una experiencia divertida para ambos.
- Mamá o Papá Robot (Temporada 1, episodio 4): Cuando tu hijo no quiera colaborar con una tarea cotidiana, finge que eres un robot que olvidó cómo hacer las cosas. Habla con voz robótica y pídele que te enseñe, por ejemplo, cómo ponerte los zapatos o guardar los juguetes.
Al cambiar los papeles, los niños suelen sentirse importantes y útiles. Esto disminuye la frustración, fomenta la empatía y convierte una situación complicada en un momento de cooperación.