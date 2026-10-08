4 especiales de Halloween de Toy Story y Cars divertidos; son ideales para ver en familia esta temporada

¡Estamos entrando a una de las épocas del año favoritas de todo mundo! Pues tanto chicos y grandes disfrutamos de Halloween, pues es una temporada en donde la fantasía se apodera del ambiente y nos da días únicos, por lo que te compartiremos algunos especiales que no te puedes perder por nada del mundo.

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Justamente hay algunas películas que muchos hemos disfrutado como Toy Story o Cars que cuentan con especiales de Halloween y si eres fan de la temporada o estas historias, seguramente los vas a amar.

Especial de Halloween de Toy Story

Toy Story de Terror: Este especial está situado poco después de Toy Story 3 y podemos decir que es un homenaje al cine clásico de terror, pues si bien, no es muy espeluznante, la ambientación y cinemática nos da una gran historia, donde uno a uno los juguetes comienzan a desaparecer y es Jesse quien debe de superar uno de sus mayores miedos para resolver el misterio de lo que sucede.

Especiales de Halloween de Cars