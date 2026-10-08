4 especiales de Halloween de Toy Story y Cars divertidos; son ideales para ver en familia esta temporada
¡Estos son los especiales de Halloween de las películas de Toy Story y Cars que no te querrás perder en esta temporada de sustos! Son ideales para todos los niños.
¡Estamos entrando a una de las épocas del año favoritas de todo mundo! Pues tanto chicos y grandes disfrutamos de Halloween, pues es una temporada en donde la fantasía se apodera del ambiente y nos da días únicos, por lo que te compartiremos algunos especiales que no te puedes perder por nada del mundo.
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Justamente hay algunas películas que muchos hemos disfrutado como Toy Story o Cars que cuentan con especiales de Halloween y si eres fan de la temporada o estas historias, seguramente los vas a amar.
Especial de Halloween de Toy Story
- Toy Story de Terror: Este especial está situado poco después de Toy Story 3 y podemos decir que es un homenaje al cine clásico de terror, pues si bien, no es muy espeluznante, la ambientación y cinemática nos da una gran historia, donde uno a uno los juguetes comienzan a desaparecer y es Jesse quien debe de superar uno de sus mayores miedos para resolver el misterio de lo que sucede.
Especiales de Halloween de Cars
- Mate y la luz fantasma: En este cortometraje que llegó junto a la película, tenemos una historia centrada en el personaje de Mate, nos narra cómo es que los habitantes de Radiator Springs le hacen una broma a este, donde inventan una leyenda sobre una luz flotante que persigue a los autos de la Ruta 66.
- Cars on the Road - Episodio “Apagar las luces”: El capítulo de esta miniserie nos trae al Rayo McQueen y Mate varados en un viaje de carretera, donde ambos se encuentran en un hotel que aparentemente está embrujado, pues poco a poco son testigos de cosas paranormales.
- Cars Spooky Halloween Adventure: Este especial nos ambienta en el día de Halloween en Raditor Springs donde el Raya McQueen se aburre de las cono-calabazas y convence a Mate de que exploren un viejo taller, aunque no todo era tan sencillo como parecía pues esta ha sido una prueba de valentía.