Masha y el Oso y Plim Plim tienen en el mercado 4 juguetes que sirven como punto de partida para hablar con los niños sobre situaciones que forman parte de su vida cotidiana, como lo es su seguridad, al igual que estas 5 figuras de Bluey y Paw Patrol. Con estas piezas, los adultos también pueden participar en el juego con los pequeños, con el objetivo de enriquecer el aprendizaje.

En el caso de Masha y el Oso y Plim Plim, existen personajes, historias y productos que pueden utilizarse para representar situaciones relacionadas con el cuidado de otras personas, hábitos saludables, la ayuda ante emergencias y el respeto de determinadas reglas. Mientras que estos llaveros oficiales de las Guerreras KPop son ideales para llevar en la mochila este regreso a clases.

4 juguetes de Masha y el Oso y Plim Plim que enseñan a los niños sobre la seguridad|IA

Los juguetes que enseñan sobre seguridad

1. Ambulancia de Masha y el Oso: Una de las opciones más relacionadas con el tema es el set de ambulancia inspirado en la serie. El producto incluye una ambulancia de aproximadamente 20 centímetros, una figura de Masha, dos figuras de los lobos, una silla de ruedas, una camilla y otros accesorios. Este tipo de escenario representa lo que ocurre cuando un personaje necesita atención y cómo puede intervenir una persona encargada de ayudar.

2. Peluche de Masha y el Oso: Los peluches son otra alternativa para representar situaciones cotidianas de cuidado. Con un muñeco de este tipo, el adulto puede plantear situaciones sencillas, como que el personaje necesita descansar, debe lavarse las manos antes de comer o requiere ayuda después de una caída simulada.

3. Figura o peluche de Plim Plim: La franquicia cuenta con productos de consumo, juegos, libros y aplicaciones dirigidos a niños de preescolar. Un muñeco de Plim Plim puede utilizarse para representar hábitos de seguridad en diferentes momentos del día.

4. Juego educativo de Plim Plim: La serie animada tiene más de 30 juegos educativos destinados a entretener y educar a los pequeños. Aunque se trata de una alternativa digital y no de un juguete físico, puede complementar actividades con figuras o muñecos de los personajes.