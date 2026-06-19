4 libros de fútbol que son ideales para regalar a los niños; vivirán la emoción del Mundial 2026
Estos son algunos de los libros que los niños disfrutarán si les gusta el fútbol.
En esta temporada, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ se ha hecho presente en todos los niños del mundo y es que hay muchas emociones y sentimientos que el deporte de la pelota lleva a todas las personas y es justamente en la infancia donde muchos le tomamos cariño a este.
Hoy en día hay muchas maneras de vivir el fútbol y claramente una de ellas es saliendo a jugar con los amigos y demás personas que este lindo deporte trae a tu vida, aunque también es importante fomentar la imaginación e inspiración y qué mejor que hacerlo con libros.
Libros que hablan sobre fútbol que son ideales para niños
Si buscas acercar a tu hijo o un familiar al fútbol a través de la lectura, te dejaremos una lista de recomendaciones para que tomes a consideración.
- Futbolísimos: (Roberto Santiago / Enrique Lorenzo): Se trata de una de las sagas de libros infantiles más populares que mezcla fútbol, misterio y está conformada por un grupo de amigos de 11 años del equipo de Soto Alto, quienes hicieron la promesa de siempre jugar juntos sin importar lo que suceda.
- Sara y la Goleadoras (Laura Gallego): Este libro le da una gran visibilidad al fútbol femenino, donde se sigue la historia de Sara, una niña que no consigue entrar al equipo de niños por lo que decide crear su propio equipo con sus amigas para competir dentro de la liga infantil.
- 50 historias de fútbol para antes de dormir (Josep María Farré): Dentro de este texto se encuentran algunas de las historias más importantes de las figuras del fútbol moderno, mismas que son explicadas en relatos cortos, lo que lo hace perfecto como lectura de noche para inspirar a los niños.
- La Siguiente Estrella de Fútbol (Lucas Martín): Esta historia de fantasía está centrada en la superación personal, donde a través de un gran viaje enfocado en la superación personal vemos una estrella surgir, además de que incluye pasatiempos y trivias interactivas