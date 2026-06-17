5 capítulos de Bluey para vivir con tu hijo la pasión por el Mundial 2026 y aprender sobre el valor del deporte

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️es sin lugar a duda una oportunidad inigualable para compartir tiempo en familia y aprender valores positivos, los cuales puedes impulsar con la ayuda de esos 5 capítulos de Bluey destacados por enseñar sobre el respeto, las reglas, la diversión y los beneficios del deporte.

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De acuerdo con estudios sobre psicología infantil, el aprender valores a través de las caricaturas resulta en una actividad fundamental, ya que es de esta manera que los menores procesan el mundo mediante el aprendizaje vicario (de observación), promoviendo la identificación emocional con personajes de ficción.

5 capítulos de Bluey que te permitirán enseñar a tus hijos sobre el valor y los beneficios del deporte

El Críquet - Temporada 3 - Episod47

Dentro del episodio se destaca que el talento deportivo se construye con dedicación continua; no obstante, al final, al ceder la gloria personal por su hermana, también muestra que el deporte debe unir y no excluir.

El paquete - Temporada 3 - Episodio 14

Dentro de este capítulo podemos ver que no todos los niños en el deporte ganan siempre un premio y que aprender a perder es vital para forjar un carácter fuerte.

Sombra - Temporada 1 - Episodio 5

Este capítulo muestra de manera comprensiva cómo, a pesar de que se trate de un juego, las reglas son importantes y sin ellas el ganar no tendría un valor real.

El murciélago de la fruta Temporada 1 - Episodio 8

Dentro de este capítulo, Bluey comprende una parte muy relevante de la rutina familiar al ver a su padre jugar futbol con sus amigos, dejando en claro que los padres también requieren de sus espacios.

Rugas - Temporada 2 - Episodio 27

A pesar de que el abuelo se ve obligado a descansar por recomendación médica, prefiere salir a jugar, demostrando que con la edad la activación física es importante.

Con ayuda de estos capítulos podrás no solo pasar un momento de conexión con tu pequeño, sino también mostrarle valores, respeto y por qué es importante el deporte dentro de la vida de todas lsa personas.