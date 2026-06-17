Así se ve la palomera de Toy Story 5: un coleccionable que no querrás perderte, ¿cuánto costará en México?

Es oficial, nos encontramos en el mes del estreno de la quinta entrega de Toy Story, película producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. Además de la película uno de los objetos más esperados por todos los fans de Woody y Buzz Lightyear es la palomera, es por eso que en esta ocasión te decimos cuánto costará en México y cómo la puedes conseguir.

Toy Story 5: ¿Cuánto costará la palomera en México?

En la cadena de cine “Cinemex”, la cuál se encuentra en México, podrás adquirir dos palomeras distintas, las cuáles son las oficiales. Una es del personaje de “Hamm”; el sarcástico y ocurrente cerdito rosa, que es “una alcancía” en la película mientras que la segunda es de Buzz Lightyear, la cual destaca por tener los colores del icónico traje de astronauta así como un plástico transparente que simula el casco, el cual protegerá a tus palomitas de que no se caigan. El precio de cada una es de $640 pesos mexicanos por lo que si decides comprar las dos tendrás que gastar $1280 pesos en total.

Por otro lado, en la cadena de cines “Cinépolis” estará disponible la palomera de Buzz Lightyear, la cual parece “un vaso”, el cuál tiene un diseño con el traje del querido astronauta. Su precio será de $549 pesos mexicanos. Por otro lado, habrá otra palomera con un diseño distinto en la que resalta la icónica pelota amarilla con la estrella roja así como los personajes de Jessie, Buzz Lightyear y la tableta malvada “Lilypad”, su precio será de $785 pesos mexicanos. Finalmente esta cadena de cines contará con 3 vasos 3D coleccionables para disfrutar bebidas; tendrán a los personajes de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y su icónico caballo “Tiro al blanco”.

Toy Story 5: Fecha de estreno en México y nuevos personajes

Una de las películas más esperadas de este 2026 sin duda alguna es la quinta entrega de Toy Story, la cuál se estrenará en salas de cine este próximo 18 de junio de 2026 aunque en algunas funciones de gala habrán personas que podrán disfrutar de la cinta el 17 de junio.

Uno de los elementos predominantes en esta película es que dentro de la trama se incluye el tema de la tecnología, la cuál está supliendo a los juguetes tradicionales y esto se manifiesta con el personaje de “Lilypad”, mismo al que Belinda prestó su voz en el doblaje en español. Por otro lado, la cinta cuenta con la participación de Taylor Swift en el soundtrack con el tema "I Knew It, I Knew You", y de Bad Bunny dando voz al personaje de “Pizza con gafas de sol”.