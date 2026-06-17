Revelan NUEVO tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ revela detalles del posible personaje de Sadie Sink

Después del estreno del primer tráiler el pasado 18 de marzo de 2026, finalmente Marvel Studios y bnos regalan otra probadita de lo que se viene para Peter Parker en un nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day. El avance nos ofrece más y nuevos detalles de esta nueva etapa que vive el Hombre Araña tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home y los fans del Universo Cinematográfico de Marvel están más que emocionados luego de lo que vimos.

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¿Qué muestra el nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day?

Desde el primer tráiler queda claro que Peter Parker se enfrentará no solo a cambios emocionales y una nueva vida en solitario; también hay algo más en él que está a punto de cambiar. En este nuevo avance queda claro que Peter tendrá mucho más fuerza, poder, velocidad y habilidad para enfrentar a sus enemigos.

Entre las escenas más destacadas se encuentran la revelación de que uno de sus enemigos es capaz de saltar de cuerpo en cuerpo sin que Spider-Man pueda detectarlo. Este poder recuerda a varios personajes de Marvel; sin embargo, sigue sin confirmarse de quién se trata y cuál será su papel.

Otra cosa que llama la atención es que se revela la aparición de un nuevo personaje encapuchado, el cual aparentemente puede controlar el tiempo. Los fans piensan que este podría ser el personaje de Sadie Sink; sin embargo, el tráiler no lo confirma.

¿Se revela el papel de Sadie Sink?

El tráiler sigue sin revelar el papel de Sadie Sink. A pesar de eso, la actriz ha decidido hablar un poco al respecto, revelando que lo que se viene será grande: “Fue tan emocionante. Crecí viendo estas películas, así que unirme a ellas es muy surrealista. Me gusta mucho el personaje, y eso es todo lo que diré.”

Algunos fans reafirman que estamos a punto de ver a Jean Grey en la cinta, y aunque es una posibilidad por lo que hemos visto y sus poderes psíquicos, esto no ha sido confirmado ni en el tráiler, ni por Marvel.

¿Qué muestra el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day?

Ya teníamos claro que Tom Holland regresa como Peter Parker, Zendaya vuelve una vez más como MJ y Jacob Batalon regresa una vez más como Ned. Desde el primer tráiler pudimos disfrutar un poco de Jon Bernthal como Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner. Pero finalmente, en esta nueva entrega pudimos ver que Spider-Man no solo se enfrentará a nuevos enemigos, sino que también a viejos amigos como Hulk en una batalla épica y sin precedentes.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Marvel y Sony confirmaron que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 29 de julio de 2026. La película marca el regreso de Tom Holland al papel después de años de espera. Los fanáticos están más que emocionados con todo lo que se viene para el personaje.