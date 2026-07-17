Peppa Pig y Cleo y Cuquín: 5 capítulos divertidos y entretenidos de la caricatura infantil para ver en vacaciones; son ideales para toda la familia
No te pierdas algunos de los mejores capítulos de las caricaturas infantiles de Peppa Pig y Cleo y Cuquín ideales para ver estas vacaciones.
En los últimos años, una de las caricaturas infantiles más destacadas sin duda ha sido Peppa Pig debido a lo simple que pueden ser los capítulos y a sus historias tan entretenidas y Cleo y Cuquín por la manera en que estos pequeño afrontan los problemas con música y divertidas aventuras que manda a volar su imaginación.
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Este tipo de caricaturas se han ganado un lugar especial dentro de los gustos de los más chicos y a decir verdad de la crítica especializada gracias a la manera en que transmiten sus mensajes positivos y el entendimiento del desarrollo de sentimientos y emociones a través de escenarios cotidianos, por lo que te contaremos cuáles son sus mejores capítulos.
Los mejores capítulos de Peppa Pig
- Charcos de lodo: Durante un día lluvioso Peppa consigue permiso de salir a jugar junto a George con la condición de que use sus botas para la lluvia y cuando ambos juegan descubren lo mucho que les gusta saltar sobre los charcos. Aunque son descubiertos ensuciándose, la familia de Peppa se da cuenta de lo bien que la pasa y se unen a ella en el juego pasando un gran momento.
- ¡Pizza, pizza!: Para el almuerzo, la familia decide hacer sus pizzas, por lo que cada uno de los integrantes la prepara a su gusto dejando ver como todos tienen gustos y opiniones distintas y entre diversión expresan la manera en que disfrutan su pizza. En gestos simples pero claros, podemos ver cómo cada miembro de la familia tiene la libertad de expresarse.
- La Biblioteca: Aburrida de tener su mismo libro, Peppa termina con su familia en la biblioteca, donde deberán de regresar algunos libros y buscar nuevos, inculcando así uno de los mejores hábitos para los niños. Dentro de este episodio, podemos verla jugar y echar a volar su imaginación en nuevas aventuras relacionadas con la lectura.
Los mejores capítulos de Cleo y Cuquín
- La Pelota: La aventura comienza cuando accidentalmente Cuquín pierde su pelota, por lo que Pelusín, su perro ayuda a buscarla pero también desaparece. Ante ello Cleo y Cuquín emprenden una búsqueda juntos y terminan descubriendo un pasaje secreto donde comienzan a jugar marcando una nueva aventura.
- Policía Cuquín y los conejitos: Las reglas de convivencia son importantes y Cuquín lo sabe, ante ello, se convierte en “policía” donde junto a los conejos de colores emprende algunas lecciones sobre el orden. Además los conejos interactúan con huevos de sorpresa que poco a poco van descubriendo durante esta aventura, enseñando colores y sonidos.