6 juguetes de CoComelon baratos para niños pequeños por menos de 400 pesos
Si CoComelon es la caricatura favorita de tus hijos o sobrinos, sorpréndelos con estos divertidos juguetes de la caricatura que pueden conseguirse a buen precio
Ahora que se acercan las vacaciones de verano 2026, es un buen momento para ir pensando en todas las actividades especiales para que los niños se mantengan entretenidos. Y si no quieres que se la pasen mucho tiempo frente a la televisión, puedes comprar juguetes las caricaturas preferidas de los pequeños, como los modelos de CoComelon que están muy baratos y son diversión garantizada.
Para elegir las versiones indicadas, es importante considerar que este programa infantil va dirigido a un público de entre los 2 y 5 años. Así que es indispensable que antes de elegir los regalos, te cerciores de que son aptos e impulsen su desarrollo y aprendizaje a largo plazo, según explica un artículo de The Thoughtful Parent.
¿Cuáles son los juguetes de CoComelon para regalar por menos de 400 pesos?
- Peluches musicales. De manera general, los peluches son una gran opción de entretenimiento para niños porque desde temprana edad pueden funcionar como "figura de apego". Mucho mejor cuando se combina con figuras musicales que incluyan las canciones más famosas del programa. Hay modelos desde 329 pesos mexicanos.
- Playset de CoComelon y todos sus amigos. Para que pasen horas jugando y recreando las aventuras de CoComelon, los juguetes que son sets con figuras de los personajes son ideales para un regalo. Lo único que hay que cuidar es que no traigan piezas pequeñas para prevenir incidentes. En internet se pueden encontrar en 399 pesos.
- Atuboús escolar con juguetes de CoComelon. Hay episodios de CoComelon donde muestran cómo se divierten incluso mientras van en el camión para la escuela y ya hay juegos con esta temática. Constan de un carrito de plástico que se abre; trae luces y melodías. El precio estimado es de 259 pesos mexicanos.
- Juguetes armables. La etapa preescolar es un gran momento para estimular la motricidad y agilidad de los niños. Esto no solo es posible en la escuela, también en casa con los juguetes de CoComelon baratos que vienen en bloques para armar, como si fueran "legos", pero para los más chiquitos. Se pueden encontrar ediciones de 199 pesos mexicanos.
- Libros para colorear de CoComelon. Otra de las formas de incentivar su creatividad y reforzar los aprendizajes del kínder, es con un libro para colorear inspirado en los personajes de esta caricatura. Pueden iluminar los dibujos con crayolas, colores y hasta pintura. Hay opciones a partir de los 99 pesos mexicanos.
- Set de instrumentos musicales. Una de las razones por las que CoComelon es tan querido entre niños y niñas, es porque las melodías que suenan en cada capítulo son muy pegajosas y fáciles de aprender. Por lo que les puedes regalar juguetes del programa que simulen los instrumentos musicales para que ellos mismos las toquen. El precio va desde los 299 pesos mexicanos dependiendo el modelo.