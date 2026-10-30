El baile puede convertirse en una actividad de juego para los niños cuando utilizan juguetes que incorporan canciones, luces, movimientos y retos musicales. Por ello, traemos para ti estos 8 juguetes de Bluey, Paw Patrol y Cooco Melón. Mientras que estas 3 piezas de Peppa Pig ayudan a los pequeños a comprender la importancia del orden.

Entre las alternativas existen figuras que se mueven al ritmo de la música, reproductores con canciones infantiles y mascotas electrónicas que responden al contacto. Algunas opciones también incluyen actividades para reconocer sonidos, memorizar secuencias y coordinar movimientos corporales, como lo son estas 7 opciones de juguetes de Mickey Mouse por menos de 500 pesos para regalar fácil.

8 juguetes de Bluey, Paw Patrol y Coco Melon que enseñan a los niños a bailar|IA

Juguetes para enseñar a los niños a bailar

1. Shake It Bluey de VTech: Este juguete interactivo está recomendado para niños de 3 a 6 años y combina música, movimientos y actividades para seguir instrucciones. La figura permite girar la cabeza, mover un brazo, agitar una maraca y presionar la nariz para activar sonidos.

2. Bluey Musical Moments Player: Para quienes prefieren escuchar canciones y seguir ritmos, este reproductor musical de VTech incluye audífonos con las orejas de Bluey y cuatro listas de reproducción.

3. Dance Mode Chattermax: La mascota electrónica que aparece en la serie, cuenta con una versión interactiva de VTech para niños de 3 a 8 años. El juguete incorpora luces, melodías y movimientos que se activan al tocar sus plumas, pico o abdomen.

4. Zoomer Marshall de Spin Master: Marshall cuenta con una versión robótica que puede caminar, hablar y realizar más de 80 trucos y misiones interactivas. Entre sus funciones destaca la interpretación de la canción Pup Pup Boogie y el tema principal de PAW Patrol.

5. PAW Patrol Player Blue Music and Dance: Este reproductor musical combina canciones con secuencias de movimiento inspiradas en los cachorros de la serie.

6. Marshall Action Pack Back Flip: Otra alternativa es la figura de Marshall que incorpora un mecanismo para realizar una voltereta hacia atrás. El juguete incluye una pequeña pista Pup-Pup Boogie que permite registrar los resultados de cada intento y convertir los movimientos en un reto de habilidad.

7. Dancing JJ de Jazwares: JJ tiene una figura interactiva de aproximadamente 35 centímetros de altura que incluye tres modalidades: Learn to Dance, Fast & Slow y Freeze Dance. En la primera, el personaje enseña movimientos que los pequeños deben imitar; en la segunda, la música comienza a un ritmo lento y aumenta su velocidad.

8. JJ Phonics Fun de Just Play: La última propuesta combina actividades educativas con música. Este juguete electrónico incluye una consola con siete bloques de letras y cuatro modalidades para practicar el reconocimiento del alfabeto, la pronunciación y la formación de palabras.