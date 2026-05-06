7 ideas de juguetes de Hot Wheels para regalar a niños por menos de 500 pesos
Si se viene el cumpleaños de un niño, estas piezas son ideales para regalar; asimismo, para un adulto que le gusta coleccionar los autos de esta marca
Los juguetes Hot Wheels han dominado por décadas el mercado, por lo que hoy en día son una buena opción para regalar a los niños, ya sea en el mes de abril que acaba de pasar, Navidad, alguna fecha especial o por su cumpleaños. Por ello, traeos para ti estas 7 ideas de la marca con un precio menor de 500 pesos.
Los coches Hot Wheels son hechos para jugar y coleccionar, por lo que también los puedes regalar a adultos que se dediquen a adquirir y guardar los autos de menor escala. No obstante, es preciso mencionar que la mayoría de sus juguetes tiene un precio mayor a lo acordado, por lo que se recomienda comprar sets compactos.
Los 7 juguetes de Hot Wheels
1. Pack de 5 coches: Es una de las opciones más baratas en el mercado, ya que tiene un precio de menos de 200 pesos tanto en supermercados como en páginas de internet. Es un juguete que nunca falla como regalo.
2. Pista compacta: Su precio ronda entre los 200 pesos, debido a que es un set pequeño de una pista de autos básica, en comparación con las otras opciones que maneja la marca.
3. Paquete de pistas: Este kit fomentará la creatividad y concentración de los niños al construir la pista donde jugarán con sus coches.
4. Pista compacta para menores: La diferencia de este tipo de pistas es que es ideal para niños de entre 3 y 5 años, ya que es fácil de armar y muy segura.
5. Pack coches 10 piezas: El paquete trae variedad de autos a un gran precio, ya que en algunos supermercados se venden en poco más de 400 pesos.
6. Autos individuales: En caso de que andes escaso de dinero, hay paquetes Hot Wheels que solo traen un vehículo. Una buena opción para los coleccionistas, ya que solo comprarán una sola pieza.
7. Garage: Este juguete podrá guardar tus coches después de jugar. Su precio es de alrededor de 450 pesos.